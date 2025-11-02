مجمع عمومی سالیانه فدراسیون گلف برگزار شد
مجمع عمومی سالیانه فدراسیون گلف به ریاست معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان در سالن اجتماعات وزارت ورزش برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون گلف از ساعت ۹ صبح امروز (یکشنبه ۱۱ آبان ماه) به ریاست محمدشروین اسبقیان معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان و با حضور حمید عزیزی رئیس، مهین فرهادیزاد نماینده کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر مشترک فدراسیونهای ورزشی، مهرداد جمشیدی دبیر مجمع و دیگر مسئولان فدراسیون، در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در راستای سیاستهای دولت مبنی بر بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی (رفت و آمد کمتر) و ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر دستگاههای دولتی برای ارتقای خدمات الکترونیکی و بهبود ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک، این مجمع برای نمایندگان استانها به صورت مجازی وزنده برگزار شد و برخی نمایندگان نیز به صورت حضوری در مجمع حاضر شدند.
مجمع با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در ادامه عملکرد فدراسیون گلف در سال ۱۴۰۳ از سوی دکتر حمید عزیزی تشریح و از سوی مجمع تصویب شد.
حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف ضمن تقدیر از حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک از ورزش و بهویژه ورزشکاران جوان، عنوان کرد: برای نخستین بار با حمایت دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و حمایت کمیته ملی المپیک، گلف بعد از یکصد سال فعالیت در ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین که زیر نظر شورای المپیک آسیا و کمیته بینالمللی المپیک IOC برگزار شد، یک نماینده داشت و به این ترتیب سد، شکسته شد تا گلف در بازیهای آسیایی ناگویا نیز نماینده داشته باشد. این درحالی است که حضور تک نماینده ایران در رقابتهای بحرین انگیزه بزرگی ایجاد کرد و آثار مثبتی داشت.
عزیزی با اشاره فعالیت سه انجمن تابعه در گلف شامل وودبال، کروکت و مینیگلف عنوان کرد: این سه انجمن زیر مجموعه فدراسیون گلف هستند و ما در فدراسیون گلف از انجمنها برای افزایش ضریب نفوذ استانها و شهرستانها استفاده میکنیم تا زمینه را برای جذب استعدادها و توسعه آنها استفاده کنیم.
وی افزود: انجمن مینیگلف نزدیکترین رشته به گلف است که سال گذشته با حضور احمدرضا دلیرانفیروز در راس این فدراسیون، اقدامات خوبی صورت گرفت و درنهایت این انجمن نمره خوبی در سال گذشته دریافت کرد تا جایی که مینیگلف نزدیک به اعزام به مسابقات جهانی بود که به دلیل جنگ ۱۲ روزه از این حضور محروم شدیم.
رئیس فدراسیون گلف ادامه داد: در انجمن وودبال که طی سالها نقش انجمن دوم را در فدراسیون بازی میکرد، فرایند پر فراز و نشیبی از سال ۹۰ که این رشته وارد ایران شد، طی کرد. آنچه در انجمنها دنبال میکنیم این است که از طریق انجمنها ظریف نفوذ گلف در استانها را بالا ببریم. با توجه به این که نمیتوانیم روی وودبال تمرکز کنیم، برای آسیب ندیدن این انجمن با مشورتی که داشتیم، تصمیم گرفتیم که انجمن وودبال به فدراسیون دیگری منتقل شود تا بتواند مسیر خود را طی کند.
عزیزی گفت: رشته کروکت کمتر از ۱۰ سال است که فعالیت خود را شروع کرده و مورد استقبال استانها قرار گرفته است. اعضای این انجمن فعال هستند و روسای هیاتها استانی هم از این رشته استقبال کردهاند.
رئیس فدراسیون درخصوص فعالیت رشته گلف عنوان کرد: بارها تاکید کردهایم که هویت و شناسنامه ما، رشته گلف است. فدراسیون، با حضور رشته گلف در المپیک و بازیهای آسیایی معنا پیدا کرده است. با رویکرد جدید وزارت ورزش و تاکیداتی که دکتر دنیامالی دارد، موظف به تمرکز روی رشته گلف هستیم. ملاک ارزیابی عملکرد هیاتهای استانی، رشته گلف است؛ بنابراین ۷۰ درصد فعالیت هیاتهای استانی باید روی گلف مترکز باشد. توقع ما این است که استانها در مسابقات گلف حضور یابند، در استعدادیابی جدی باشند و در ردههای سنی مختلف بازیکن معرفی کرده و بانک استعدادیابی تشکیل دهند. سال گذشته پروژه خوبی در فدراسیون کلید زدیم و از همه هیاتها استانی خواستیم تا مربیان استعدادیاب را معرفی کنند تا بتوانیم در آینده استعدادهای جدیدی در گلف داشته باشیم. امیدواریم در این مسیر اتفاقات خوبی رقم بزنیم.