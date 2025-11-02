پخش زنده
همزمان با هفته پدافند غیر عامل رزمایش تیمهای واکنش سریع در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته پدافند غیرعامل تمرین تخصصی خروج اضطراری، اطفا حریق و نجات از فضای معلق دستگاههای خدمات رسان استان در محل معاونت امداد و نجات هلال احمر در ارومیه برگزار شد.
این رزمایش تخصصی بارمز یا علی وبا حضور تیمهای واکنش سریع فوریتهای پزشکی- آتش نشانی -جمعیت هلال احمر - پلیس راه و دیگرنهادهای امدادی و اجرای برنامههای آموزشی و عملیاتی و بالا بردن سطح آمادگی نیروها در مواقع بحرانی برگزار شد.