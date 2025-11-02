پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۵۵ هزار و ۹۷۹ جلسه دادرسی الکترونیک در محاکم حقوقی و قضایی استان در هفت ماهه امسال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در جلسه شورای معاونین در تشریح اقدامات دادگستری استان با اشاره به اهتمام رئیس قوه قضاییه بر اجرای سند تحول و تعالی و ارائه خدمات الکترونیک به مراجعان به جهت کوتاه کردن زمان رسیدگی، اظهار کرد: در ۷ ماهه سالجاری، ۵۵ هزار و ۹۷۹ جلسه دادرسی الکترونیک در محاکم حقوقی و قضایی استان خوزستان برگزار شده است.
وی افزود: تأکید ما بر این است که با بهرهگیری از فناوریهای نوین، ضمن کاهش وابستگی به روشهای سنتی و کاغذی، روند دادرسی را برای مردم تسهیل کنیم و عدالت را در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه در دسترس شهروندان قرار دهیم.
دهقانی بیان داشت: گسترش دادرسی الکترونیکی مزایای متعددی به همراه داشته است. از جمله مهمترین این مزایا، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، تسریع در صدور احکام، کاهش ازدحام در مراجع قضایی، صرفهجویی در هزینههای مردم و دستگاه قضایی و افزایش شفافیت در فرایند دادرسی است. بهویژه برای افرادی که به دلیل مشکلات جسمی، کهولت سن یا مسافتهای طولانی امکان مراجعه حضوری به دادگاه را ندارند، دادرسی الکترونیکی یک فرصت ارزشمند محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: با تقویت زیر ساختهای برقراری ارتباط بین محاکم و زندان دادرسی الکترونیک زندانیان نیز به ۸۵ درصد رسیده است.