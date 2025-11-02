پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: پیش بینی میشود بیش از ۲۹ تن زعفران از چهار هزارو ۹۴۰ هکتار سطح زیر کشت برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد محمدزاده افزود: خراسان شمالی دارای ۸ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در ارتباط با محصول زعفران است که علاوه بر تامین نیاز استان بیش از ۱۰ تن از این محصول به استانهای دیگر صادر میشود.
به گفته محمد زاده با ایجاد بازارچه زعفران و صادرات ۵ هزارو ۲۳۰ کیلوگرم نگین زعفران از طریق ارایه در بازار بورس کالای کشاورزی و به طَبَع آن صادرات چند میلیون دلاری به حاشیه خلیج فارس انجام شد.