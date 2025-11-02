به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد محمدزاده افزود: خراسان شمالی دارای ۸ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در ارتباط با محصول زعفران است که علاوه بر تامین نیاز استان بیش از ۱۰ تن از این محصول به استان‌های دیگر صادر می‌شود.

به گفته محمد زاده با ایجاد بازارچه زعفران و صادرات ۵ هزارو ۲۳۰ کیلوگرم نگین زعفران از طریق ارایه در بازار بورس کالای کشاورزی و به طَبَع آن صادرات چند میلیون دلاری به حاشیه خلیج فارس انجام شد.

