وزش باد امروز و فردا در شهر‌های آبادان و خرمشهر بصورت متوسط خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی همچنان تا اواخر هفته استقرار جریانات پایدار را نشان می‌دهد، در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: تا پایان هفته تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: طی امروز و فردا وزش باد‌های متوسط درمناطق غربی و جنوب غربی در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج است.