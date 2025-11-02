پخش زنده
فیلم «شهری در دور دست»، از شبکه نمایش، مستندهای «۴۴۴ روز»، از شبکه دو و «خانه مادری»، از شبکه قرآن پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «شهری در دور دست»، به کارگردانی گری ویلر، نخستینبار از شبکه نمایش پخش خواهد شد. این فیلم در فضای غرب وحشی میگذرد و داستانی از عدالت و انتقام را روایت میکند.
«شهری در دور دست» محصول ۲۰۲۳ پنج شنبه ۱۵ آبان ساعت ۲۳، پخش و جمعه ۱۶ آبان در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.
این فیلم در فضای غرب وحشی قرن نوزدهم میگذرد و داستان مردی به نام «هانتر برین» را روایت میکند که پس از سالها زندان، تصمیم میگیرد گذشته پرآشوب خود را پشت سر بگذارد، اما با بازگشت به شهر زادگاهش، با دشمنان قدیمی و رازهایی مواجه میشود که او را دوباره در مسیر عدالت و انتقام قرار میدهد
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان بیلی چیس، آماندا ریگتی، بروس بوکسلیتنر، ننسی استفرد و مارتین کووا را نام برد.
«شهری در دوردست» پس از حضور در جشنوارههای بینالمللی متعدد موفق شد برنده ۵ جایزه از جمله جایزه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد جوان و بهترین بازیگر نقش اول زن شده و نامزد دریافت ۷ جایزه دیگر نیز شود که از میان آنها میتوان به نامزدی جایزه بهترین فیلم، بهترین موسیقی متن و بهترین کارگردانی اشاره کرد.
همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مستند تلویزیونی «۴۴۴ روز» به کارگردانی ایمان گودرزی، از شبکه دو پخش میشود.
این مستند با روایتی مستندگونه و تحلیلی، به بررسی اتفاقات پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران میپردازد، زمانی که کارمندان سفارت آمریکا به مدت ۴۴۴ روز در اختیار نیروهای انقلاب قرار گرفتند.
«۴۴۴ روز»، با مرور رخدادهای مهم آن دوران از جمله قطع روابط دیپلماتیک آمریکا با ایران، سفر دبیرکل سازمان ملل به تهران، ناکامی عملیات نظامی آمریکا در صحرای طبس و نیز نامه جیمی کارتر به امام خمینی (ره)، ابعاد سیاسی و بینالمللی این جریان را به تصویر میکشد. در این مستند به تلاش برخی گروهکها برای تصرف سفارت پیش از دانشجویان پیرو خط امام (ره) نیز اشاره میشود، اقدامی که از سوی امام مورد تأیید قرار نگرفت و به سرعت پایان یافت، تا آنکه با تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره)، امام خمینی (ره) با صدور پیامی تاریخی از این حرکت انقلابی حمایت کردند.
این مستند سهشنبه سیزدهم آبان ساعت ۱۵:۱۵ پخش میشود.
مستند «خانه مادری»، روایتی عاشقانه و معنوی از دلدادگی سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی، به حضرت فاطمه زهرا (س)، از شبکه قرآن پخش میشود.
این مستند با نگاهی ژرف به لحظات ناب حضور حاج قاسم در بیتالزهرا (س) کرمان، گوشههایی از عشق بیپایان او به بانوی دو عالم را به تصویر میکشد؛ عشقی که ریشه در معرفت، ولایت و بندگی خالصانه دارد.
«خانه مادری»، به تهیهکنندگی «شهرام ناصری» و کارگردانی «محسن اردستانی رستمی»، دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۲۲:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۹:۳۰، بازپخش می شود.
این اثر مستند، سفری است از زمین کرمان تا آسمان بندگی، روایتی صادقانه از مردی که تمام هستیاش را وقف دفاع از حریم اهلبیت (ع) کرد و در پرتو عشق به حضرت زهرا (س)، راه شهادت را پیمود.