ارزش دارایی سرمایهگذاران خارجی در بورس، در پایان مهر امسال با رشد ۱۳۶ درصدی از مرز ۲۱ همت عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار ارزش دارایی سرمایهگذاران خارجی در شهریور امسال حدود ۱۷ همت بود.
گزارش مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد ارزش خرید سرمایهگذاران خارجی در طول مهر امسال معادل سه هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان بوده است.
طبق این گزارش عمده خریدها متعلق به سرمایهگذارانی از جزایر کیمن، هلند، افغانستان و ترکیه بوده است.