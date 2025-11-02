به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در شهریور امسال حدود ۱۷ همت بود.

گزارش مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد ارزش خرید سرمایه‌گذاران خارجی در طول مهر امسال معادل سه هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان بوده است.

طبق این گزارش عمده خرید‌ها متعلق به سرمایه‌گذارانی از جزایر کیمن، هلند، افغانستان و ترکیه بوده است.