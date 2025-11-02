پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد: تاکنون هیچ درخواست رسمی برای ایجاد شهرک سلامت در یزد به دانشگاه ارائه نشده است؛ دانشگاه علوم پزشکی تنها وظیفه صدور مجوزهای درمانی و خدماتی را دارد.
دکتر نوریشادکام در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و در پاسخ به پرسشها درباره روند ایجاد شهرک سلامت در این استان گفت: دانشگاه علوم پزشکی یزد متولی ایجاد شهرک سلامت نیست. اگر فرد یا مجموعهای—اعم از بخش خصوصی، شرکتها یا مؤسسات غیردولتی—متقاضی ایجاد شهرک سلامت بوده و مجوزهای لازم را از دستگاههای مرتبط مانند میراث فرهنگی، شهرداری، مسکن و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط کسب کرده باشند، دانشگاه صرفاً وظیفه دارد مجوز فعالیتهای درمانی، دارویی، کلینیکی و بیمارستانی را برای آن مجموعه صادر کند.
وی افزود: «تا این لحظه هیچ شرکت یا فردی برای اخذ مجوز شهرک سلامت به دانشگاه مراجعه نکرده است. اگر در آینده متقاضی واجد شرایط وجود داشته باشد، دانشگاه آماده است در کوتاهترین زمان ممکن مجوزهای لازم را صادر کند.»
دکتر نوریشادکام در توضیح ویژگیهای شهرک سلامت اظهار داشت: شهرک سلامت میتواند مجموعهای جامع از خدمات بهداشتی و درمانی باشد؛ از بیمارستان و داروخانه گرفته تا کلینیکها، مطبها، مراکز توانبخشی، گفتاردرمانی، فروش تجهیزات پزشکی و سایر خدمات. هدف این است که شهروندان بتوانند در یک مجموعه متمرکز، با دسترسی سریع و آسان، تمامی خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
او افزود: شهرک سلامت باید دارای امکانات اقامتی مانند هتل، مهمانسرا و رستوران باشد تا مراجعهکنندگان خارج از استان نیز بتوانند بهراحتی از خدمات استفاده کنند. اما تعیین محل احداث، طراحی فضا و اخذ مجوزهای ساخت، همگی بر عهده سرمایهگذاران و دستگاههای ذیربط است.»
نوریشادکام در پایان تأکید کرد: «در صورت ایجاد شهرک سلامت در یزد، دانشگاه علوم پزشکی آمادگی دارد مجوزهای درمانی را در اولویت صادر کند تا مجموعه بتواند سریعتر خدمات خود را آغاز نماید.»