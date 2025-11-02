به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان گفت: امسال ۴۱ هزار بازرسی صورت گرفته از واحد‌های صنفی استان منجر به تشکیل ۵۳۰۰ پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی شده است.

بهرام جباری افزود: بیشترین موارد تخلف مربوط به گروه‌های مواد غذایی، پوشاک، نان، میوه و تره‌بار و در نهایت، لوازم یدکی خودرو بوده است.

او ادامه داد: در حال حاضر قیمت مصوب مرغ ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده، اما طی کمتر از ۲۰ روز گذشته، این کالا با نرخ ۱۴۴ هزار تومان برای واحد‌های صنفی فاکتور می‌شود.