سلسله کارگاه «قصههای ایرانی» با موضوع «کیخسرو و جام جهاننما» و آیینهکاری برای کودکان ۸ تا ۱۲ سال برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سلسله کارگاه «قصههای ایرانی» با محوریت «کیخسرو و جام جهاننما» و آیینهکاری توسط مدرسه معماری ایرانی برگزار میشود. قصه دوم این کارگاه به آینهکاری اختصاص داده شده است.
سمیه مروجی و فاطمه کاکاوند، مدرسان این دوره و تسهیلگر و ایده پرداز آن یاسمن فرهادی هستند.
این دوره اهدافی، چون شناخت اسطورههای شاهنامه، پرورش نگاه درونی و تفکر نمادین از راه مفهوم «آینه» در قصههای ایرانی، آشنایی با هنر آیینهکاری و جلوههای آن در معماری ایرانی و تقویت خلاقیت، تأمل و حس زیباییشناسی در مواجهه با نور و فضا را مدنظر دارد.
قصهگویی بخشهایی از شاهنامه، مرور تصویری از نمونههای آیینهکاری در معماری ایرانی (کاخها، امامزادهها، تالارها)، اجرای بازیهای گروهی و خلاقانه، ساخت اثر آیینهکاری به صورت فردی و تجربه خلق، خلاقیت و اعتماد به نفس و درک ارتباط درونی میان «آینه، خیال و هنر»؛ دیدن جهان و درون خویش بهصورت همزمان از جمله رویکردهای محتوایی این دوره است.
ظرفیت این دوره محدود بوده و در تاریخ پنجشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۰ الی ۱۴ برگزار خواهد شد.
علاقمندان برای ثبت نام به سایت www.irac.ir مراجعه کنند.