رسانه‌های ونزوئلا با بازتاب گسترده بیانیه وزارت خارجه روسیه، اعلام کردند که مسکو ضمن تجدید حمایت استراتژیک از دولت رئیس‌جمهور مادورو، حملات نظامی آمریکا در کارائیب را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خوانده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، رسانه‌های ونزوئلا، با پوشش گسترده و برجسته، به استقبال بیانیه قاطع وزارت امور خارجه روسیه در حمایت از حاکمیت ونزوئلا و محکومیت تجاوزات نظامی آمریکا در کارائیب رفتند.

این رسانه‌ها به نقل از ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نوشتند: مسکو استفاده بیش از حد از نیروی نظامی از سوی آمریکا در ماموریت‌های به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر را قویاً محکوم می‌کند.

رسانه‌های ونزوئلایی بر این بخش از بیانیه زاخارووا تمرکز ویژه‌ای داشتند که تأکید می‌کند: این اقدامات تجاوزکارانه، نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه قوانین داخلی خود آمریکا را نیز نقض می‌کند و این واقعیتی است که از سوی دبیرکل سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته شده است.

وب‌سایت‌هایی مانند "La Iguana.tv" و "Últimas Noticias" با تحلیل این بیانیه، آن را نشانه‌ای از عمق مشارکت استراتژیک میان مسکو و کاراکاس و شکستی دیگر برای سیاست‌های انزواگرایانه واشنگتن توصیف کردند. این رسانه‌ها با اشاره به بخش حقوقی بیانیه روسیه، افشا کردند که دولت ترامپ با دور زدن کنگره، ماده ۱، بخش ۸ قانون اساسی آمریکا و همچنین بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل را زیر پا گذاشته است.

در گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ونزوئلا، این حمایت روسیه در کنار محکومیت‌های جهانی دیگر از سوی سازمان ملل، کشور‌های منطقه مانند کوبا و کلمبیا، و حتی چهره‌های داخلی آمریکا مانند سناتور برنی سندرز قرار گرفت تا تصویری از انزوای فزاینده سیاست‌های جنگ‌طلبانه کاخ سفید به نمایش گذاشته شود.

این رسانه‌ها در پایان گزارش‌های خود تأکید کردند که حمایت قاطع یک قدرت جهانی مانند روسیه، پیام روشنی به امپریالیسم آمریکا ارسال می‌کند که ونزوئلا در دفاع از حاکمیت و استقلال خود تنها نیست و هرگونه ماجراجویی نظامی با پاسخ قاطع محور مقاومت جهانی رو‌به‌رو خواهد شد.