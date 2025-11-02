به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا استان سیستان وبلوچستان اعلام کرد: از سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه تا پنج‌شنبه ۱۵ آبان در دریای عمان به ویژه نواحی ساحلی دشتیاری و زرآباد سرعت وزش بادافزایش می‌یابد.

علی ملاشاهی گفت: در این مدت سرعت وزش باد تا حدود ۲۰ تا ۲۶ نات و افزایش ارتفاع موج تا حدود دو متر پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: از شنا، تفریحات دریایی، فعالیت‌های شیلاتی و تردد‌های دریایی، به‌ویژه با شناور‌های سبک خودداری فعالان دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.