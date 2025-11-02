افتتاح مدرسه یک کلاسه خیرساز در روستایی سر مور زیلایی
مدرسه خیرساز با حضور مدیریت، معاونت مالی و پشتیبانی آموزشوپرورش شهرستان مارگون و تعدادی از مسئولین در روستای سرمور زیلایی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان مارگون گفت: خوشبختانه با همکاری و همدلی مسئولان استان و مشارکت خیرین در بنیاد علمی و آموزشی قلمچی طرح احداث مدرسه یک کلاسه انجمن سرمو زیلایی با کیفیت مطلوب به بهرهبرداری رسید. داریوش رستخیز افزود: دبستان یک کلاسه انجمن در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی و گسترش فضاهای استاندارد با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسید. معاونت مالی و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش مارگون گفت: این مدرسه در زمینی با زیربنای ۷۰ متر مربع فضای آموزشی و با رعایت اصول ایمنی ساخت و تجهیز شدهاست. هادی فرهادی افزود: اکنون ۷ مدرسه با ۲۵ کلاس درس در قالب طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در شهرستان مارگون در دست ساخت است که بهطور میانگین ۵۰ درصد پیشرفت داشتهاند.