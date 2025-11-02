به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت الگوی زنان عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) آیین‌های عزاداری همزمان با سراسر در مساجد و حسینیه‌های آبادان در حال برگزاری است.

به همین مناسبت مراسم سوگواری فاطمیه تا ۱۲ آبان هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام برگزار می‌شود.

حضرت فاطمه زهرا (س) از کودکی تحت راهنمایى‌های پدرگرامیشان، پیامبر اکرم (ص) با معارف عالی الهی آشنا شدند و پس از ۱۸ سال زندگی براثر ظلم‌های فراوان حاکمان وقت و رنج و غم وفات پدرش حضرت محمد (ص) به روایتی در ۱۳ جمادی الاول و یا سوم جمادی الثانی سال ۱۱ هجری قمری به شهادت رسیدند.