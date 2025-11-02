پخش زنده
تقویت فرهنگ صلح، بخشایش و رضایت در جامعه و گسترش میانجیگری در دعاوی حقوقی و کیفری در اولین همایش ستاد صبر تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اولین همایش ستاد صبر استان قم با حضور معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور برگزار شد.
رئیسکل دادگستری قم، با اشاره به کاهش چشمگیر جرائم خشن در استان گفت: قم امروز یکی از امنترین استانهای کشور است و در سال جاری حتی یک مورد آدمربایی نیز در استان گزارش نشده است.
کاظم موسوی افزود: در هفتماه گذشته بیش از سیهزار پرونده به شوراهای حل اختلاف قم ارجاع شده که هجدههزار مورد از آنها با صلح و سازش مختومه شده است.
وی با قدردانی از اعضای شوراهای حل اختلاف گفت: این شوراها در سال گذشته موفق شدند دوازده پرونده قتل را که محکومان آن پای چوبه دار بودند، با جلب رضایت اولیای دم به صلح برسانند.
رئیسکل دادگستری قم بر لزوم تقویت فرهنگ گذشت و بخشایش تأکید کرد و افزود: خدمت در شهر مقدس قم، خدمت به آبروی نظام جمهوری اسلامی است و هر رفتار ناهنجار یا جرم در این شهر، بازتاب ملی دارد.
در بخشی از این مراسم، پیام آیتالله نوری همدانی قرائت شد.
وی در پیام خود صلح، گذشت و میانجیگری را از والاترین آموزههای قرآن و اهلبیت علیهمالسلام دانستند و تأکید کرد: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر به «اصلاح ذاتالبین» و تقویت روحیه عفو و بخشایش نیاز دارد.
این مرجع تقلید، فعالیت ستاد صبر را مصداق عمل صالح و احیای روح ایمان و همدلی اجتماعی دانستند و از همه دستگاهها و نهادها خواست تا در ترویج فرهنگ صلح و گذشت مشارکت کنند.
در پایان این همایش از اعضای فعال شوراهای حل اختلاف، خیرین و دستاندرکاران ستاد صبر استان قم تجلیل شد.