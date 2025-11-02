پخش زنده
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور از کشف ۶ کیلو ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در یک محموله پستی توسط کارکنان پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار ابراهیم حاجی حسینلو فرمانده پلیس فرودگاههای کشور در تشریح این خبر گفت؛ ماموران پلیس فرودگاه امام(ره)، در حین کنترل بارهای ارسالی به خارج از کشور به یک مرسوله، در خصوص احتمال حمل مواد مخدر مشکوک شدند.
وی در ادامه افزود: پس از هماهنگیهای لازم، مرسوله فوق بازگشائی، بازبینی و بازرسی دقیق شد، که نهایتا مقدار ۶ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانهای در داخل کنسول آینه جاسازی شده بود، کشف و ضبط گردید.
سردار حاجیحسینلو با اشاره به اینکه پرونده تکمیل و تحویل مراجع قضایی شد، بیان داشت: کارکنان با تجربه پلیس فرودگاههای کشور با استفاده تجهیزات به روز، دست سوداگران را برای رسیدن به مقاصد شومشان قطع میکنند.