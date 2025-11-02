پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بر مدیریت آلودگی و پسماند پس از زلزله در مناطق آسیب دیده اردبیل تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، کیومرث سفیدی در ادامه اظهار کرد: زلزله نه تنها یک فاجعه مستقیم است بلکه میتواند مجموعهای از تهدیدات ثانویه و محیط زیستی را به دنبال داشته باشد که مدیریت آنها برای جلوگیری از بحرانهای طولانی مدت حیاتی است.
وی با بیان اینکه این تهدیدات بسته به شدت زلزله، نوع صنایع منطقه، تراکم جمعیت و جغرافیا متفاوت هستند، افزود: آلودگی آب و خاک، آزادسازی مواد خطرناک و سمی، مدیریت پسماند و آوار، خطرات مربوط به تاسیسات انرژی، آسیب به اکوسیستم و زیستگاه ها، خطرات برای سلامت عمومی از جمله مهمترین تهدیدات محیط زیستی پس از زلزله هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تاکید بر اینکه آلودگی آب و خاک یکی از فوریترین و مهمترین تهدیدات است، ادامه داد: آلودگی منابع آب آشامیدنی، نشت مواد خطرناک از تاسیسات صنعتی و نشت از تاسیسات زیربنایی میتواند تاثیر مستقیم بر تهدید سلامت داشته باشد.
سفیدی به آزادسازی مواد خطرناک و سمی در فضا به هنگام زلزله اشاره کرد و گفت: استفاده از آزبست در ساختمانهای قدیمی که به هنگام و موقع تخریب مواد سرطان زا در فضا پراکنده میکند، ایجاد گردو غبار سمی به هنگام فرو ریختن ساختمانها و نشست فلزات سنگین و ایجاد زبالههای الکترونیکی با تخریب رایانه، تلویزیون و باتری موجب آلودگی محیط میشوند.
وی اضافه کرد: مشکل تفکیک زباله، دفن غیراصولی، سوزاندن زباله و پسماند در فضای باز، آتش سوزی، آسیب به سدها، زمین لغزش و تغییرات زمین شناسی، آلودگی نفتی، خطرات مربوط به حیوانات وحشی زیانکار میتواند مستقیما بر سلامت بازماندگان تاثیر مستقیم بگذارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: برنامه ریزی قبل از بحران، پایش سریع محیط زیست، مدیریت اصولی آوار، آموزش همگانی، تامین آب آشامیدنی سالم، استقرار اکیپهای محیط راهکارهای مدیریت و کاهش تهدیدات در زمان وقوع زلزله هستند.
سفیدی با بیان اینکه تهدیدات محیط زیستی پس از زلزله فاجعه در سایه هستند که اثرات آنها میتواند حتی پس از بازسازی برای سالها باقی بماند، خاطرنشان کرد: مدیریت محیط زیستی باید به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از برنامههای پاسخ گویی به فوریت و بازسازی پس از فاجعه در نظر گرفته شود تا تبدیل یک تراژدی انسانی به یک فاجعه زیست محیطی طولانی مدت جلوگیری شود.
در این مانور کارشناسان و محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با برپایی غرفه و اجرای عملیات به منظور مدیریت حیات وحش و پسماند و نظارت بر آلودگی هوا و آب حضور فعال داشت.