همایش یک روزه قرنطینه گیاهی و نقش آن در پدافند غیرعامل و امنیت و سلامت غذایی در بخش کشاورزی، امروز در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان در نخستین همایش یک روزه قرنطینه گیاهی و نقش آن در پدافند غیرعامل و امنیت و سلامت غذایی در بخش کشاورزی که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه‌های حضوری جهان، در زمینه آموزش و گسترش فضای انقلابی، حفظ کیان دانشگاه و ارتقای علم و دانش نقش بسزایی ایفا کرده است.

مجتبی ملکی چوبری با برشمردن ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه آزاد اسلامی استان، گفت: گیلان به عنوان استانی با ظرفیت‌های فراوان از جمله کشاورزی، گمرک، شیلات و مناطق آزاد تجاری می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای حل مشکلات و تحقق جهش تولید در استان استفاده بهینه کند.

وی با بیان اینکه این همایش با هدف ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی کارکنان و بهره‌برداران بخش کشاورزی برگزار می‌شود افزود: قرنطینه گیاهی خط مقدم حفاظت از امنیت غذایی است.

مجتبی ملکی با اشاره به اهمیت پیوند صنعت و دانشگاه افزود: آشنایی با آخرین دستاورد‌های پژوهشی و یافته‌های علمی در بخش کشاورزی، بررسی مسایل پیش روی کشاورزی، ارائه راهکار‌های علمی و عملی برای برون رفت از موانع توسعه کشاورزی و بهبود کیفیت کشاورزی از جمله اهداف برگزاری این همایش بود.

محمد علی ویشکایی مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان هم اهمیت قرنطینه گیاهی رابه عنوان «ستون فقرات حفاظت از کشاورزی و امنیت غذایی»، دانست و گفت: با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در دنیا و نیاز به مواد غذایی بیشتر باید با تمام توان در مقابل عواملی همچون فرسایش و فقر خاک، آلودگی زیست محیطی، تخریب جنگل‌ها و از بین رفتن مراتع که به صنعت کشاورزی لطمه جدی وارد می‌کند، مبارزه کنیم.

امین بابایی کارشناس اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گیلان هم در این همایش با بیان اینکه حفاظت از جان مردم در گرو تقویت پدافند غیرعامل است گفت: یکی از راه‌های نجات اقتصاد ایران برای قطع وابستگی به نفت، با توجه به ظرفیت‌های خدادادی که در کشور وجود دارد، توجه به صنعت کشاورزی است.

وی افزود: گیلان به دلیل کشت محصولات کشاورزی مانند چای، زیتون، برنج و غلات و وجود ظرفیت‌ها در تولید محصولات دامی نقش غیرقابل انکاری در قطع وابستگی اقتصادی به نفت دارد.

در پایان این مراسم از ۶ نفر از فعالان این حوزه تجلیل شد.