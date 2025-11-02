پخش زنده
تیم اسکیت اینلاین هاکی بانوان فونیکس قم نایبقهرمان رقابتهای دستجات آزاد کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده قم در مرحله گروهی این رقابتها برابر تیمهای سایمان پیشرو تهران، سایمان تبریز و آکادمی شریفی اصفهان را شکست داد و با پیروزی بر آرتمیست یزد در یک چهارم نهایی به جمع چهار تیم برتر راه یافت.
نماینده قم در نیمه نهایی بار دیگر سایمان تبریز را شکست داد و راهی دیدار پایانی شد ولی در فینال مغلوب تیمام دات آر تهران شد و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.
عسل حیدری از تیم فونیکس قم هم عنوان بهترین بازیکن مسابقات و خانم گل رقابتها را از آن خود کرد.
مسابقات اسکیت اینلاین هاکی دستجات آزاد کشور با حضور ۹ تیم از سراسر کشور و به میزبانی تهران برگزار شد.