به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده قم در مرحله گروهی این رقابت‌ها برابر تیم‌های سایمان پیشرو تهران، سایمان تبریز و آکادمی شریفی اصفهان را شکست داد و با پیروزی بر آرتمیست یزد در یک چهارم نهایی به جمع چهار تیم برتر راه یافت.

نماینده قم در نیمه نهایی بار دیگر سایمان تبریز را شکست داد و راهی دیدار پایانی شد ولی در فینال مغلوب تیم‌ام دات آر تهران شد و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

عسل حیدری از تیم فونیکس قم هم عنوان بهترین بازیکن مسابقات و خانم گل رقابت‌ها را از آن خود کرد.

مسابقات اسکیت اینلاین هاکی دستجات آزاد کشور با حضور ۹ تیم از سراسر کشور و به میزبانی تهران برگزار شد.