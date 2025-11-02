



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی سرچهان از کشف یک هزار و ۷۰ لیتر سوخت فاقد مجوز خبر داد.

سرهنگ محمدجواداسلامی مهر اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق، ماموران کلانتری حین گشت زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر توقیف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو، یک هزار و ۷۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز (۶۰۰ لیتر گازوئیل و ۴۷۰ لیتر بنزین) به ارزش یک میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سرچهان با اشاره به معرفی راننده به مرجع قضایی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.