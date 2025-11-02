در دومین نشست کار گروه پژوهش استان ۷ طرح پژوهشی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی استاندار در نشست گروه کاری پژوهش استان گفت: تاکنون ۲۴ طرح پژوهشی از سوی دستگاههای اداری استان تدوین و به دبیر خانه کارگروه پژوهشی استان ارائه شده است. مسعود حسینی افزود: این طرحها بر اساس نیاز و اولویت استان در زمینههای منابع طبیعی محیط زیست میراث فرهنگی کشاورزی و انرژی تهیه شده است. حسینی تعیین تکلیف ۷ طرح پژوهشی معوق را از اولویتهای کارگروه پژوهشی استان دانست و گفت: اعتبارات پژوهشی استان ۱۲ میلیارد ریال است که براساس اولویت به طرحها مهم و مورد نیاز استان اختصاص مییابد.