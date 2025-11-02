پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کرد: بیماری تب برفکی تحت کنترل قرار دارد و بیش از ۳ میلیون دز واکسن برای مقابله با سویه جدید این ویروس توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رفیعیپور با بیان اینکه در ۶ ماه اخیر ۳۶ میلیون رأس دام واکسیناسیون شدهاند، تصریح کرد: نزدیک به چهار میلیون دوز واکسن جدید برای مقابله با سویه اخیر تب برفکی وارد شده است.
رئیس سازمان دامپزشکی از تلفات یکهزار و ۷۰۲ رأس دام سنگین از تیرماه تاکنون خبر داد و گفت که در صورت نبود واکسن، این رقم میتوانست تا ۲۰۰ هزار رأس افزایش یابد، اما بیماری در حال حاضر مهار شده و کانونهای شناسایی شده در استانها به دقت تحت مراقبت قرار دارند.