پخش زنده
امروز: -
تور رسانهای قوه قضائیه با موضوع حمایت از تولید و رفع موانع صنعتی در شهرکهای صنعتی صفادشت و دهک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این برنامه، جمعی از خبرنگاران همراه با احمد اسدیان، معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و سهراب خان، مدیرکل سازمان بازرسی استان تهران از چند واحد تولیدی در حوزههای قطعات خودرو، تجهیزات مصرفی پزشکی، صنایع لبنی و صنایع وابسته بازدید کردند.
این بازدید در چارچوب سیاستهای حمایتی قوه قضاییه از بخش تولید و اجرای منویات مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال و همچنین برای بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی انجام شد.
مدیرعامل یک گروه صنعتی استان تهران، در جریان این بازدید گفت: این مجموعه بیش از ۶ هزار نفر اشتغال مستقیم و ۹۲ هزار نفر در کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی مرتبط با گروه ایجاد کرده است. این مجموعه یکی از سهامداران بخش خصوصی کنسرسیوم ایرانخودرو است و توانسته حلقههای مختلف صنعت قطعهسازی کشور را به هم پیوند دهد.
وی با اشاره به نقش قوه قضائیه و سازمان بازرسی در حل مشکلات صنایع، افزود: ورود قوه قضائیه به پروندههای کلان تولید باعث شد بسیاری از مسائل انباشتهشده در صنایع حل شود و تولیدکنندگان احساس امنیت بیشتری در مسیر فعالیت خود داشته باشند.
وی با اشاره به پیچیدگیهای اداری گفت: در گذشته نزدیک به ۳۱ سامانه مختلف برای فعالیتهای تولیدی وجود داشت، اما با پیگیری سازمان بازرسی، روند ساماندهی این موانع در حال اجرا است.
پیگیری مشکلات آب و برق شهرک صنعتی صفادشت
در ادامه بازدید، مدیرعامل شهرک صنعتی صفادشت، با اشاره به مشکلات مزمن واحدهای صنعتی در زمینه تأمین آب و برق افزود: با وجود تفاهمنامه سه سال گذشته با اداره برق برای تأمین ۲۹ مگاوات برق و احداث پست برق، هنوز بخشی از تعهدات اجرایی نشده و واحدها با کمبود برق مواجهاند.
وی گفت: مشکلات مشابهی در تأمین آب نیز وجود دارد و واحدها با بروکراسیهای اداری دستوپنجه نرم میکنند. با پیگیریهای سازمان بازرسی، چاهی که هفت تا هشت سال خشک بود، با ورود این سازمان فعال شد و اکنون حدود ۲۰ درصد آب شهرک را تأمین میکند.
وی یکی دیگر از مدیران شرکتهای تولیدکننده پلاستیک نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به مشکلات تأمین برق افزود: تولید محصولات کشاورزی، مواد غذایی و روغن خودرو با محدودیت شدید انرژی روبهرو بوده و برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از ژنراتورهای اجارهای بودیم و لازم است برنامهای پایدار برای تأمین برق صنایع تدوین شود تا تولیدکنندگان مجبور به تکرار مسیر دشوار گذشته نشوند.
در ادامه احمد اسدیان، معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، در جمع خبرنگاران گفت: بازدیدهای میدانی نشان میدهد که برخی شهرکها با کمبود آب و برق مواجهاند. جلساتی با حضور دستگاههای ذیربط برگزار و راهکارهای قانونی بررسی و اجرا میشود. برخی مشکلات موردی مانند چاه آب صفادشت با کمک سازمان بازرسی، حل شده است.
وی افزود: موضوعاتی مانند نقدینگی واحدها نیز در جلسات با مدیران و مکاتبات با بانک مرکزی پیگیری میشود و سازمان بازرسی از تمام ظرفیتهای خود برای تسهیل فعالیت واحدها استفاده میکند.
براساس این گزارش، مشکلات تأمین برق و آب در شهرک صنعتی صفادشت مانع ادامه فعالیت واحدهای تولیدی شده بود که سازمان بازرسی کل کشور باورود به این مشکلات، روند رفع این موانع و حمایت از تولیدکنندگان را پیگیری میکند.