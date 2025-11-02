به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ تدریجی سامانه کم و بیش ناپایدار به آسمان گیلان و افزایش ابر، بارش باران از عصر امروز، در برخی مناطق استان آغاز شده و تا صبح، سه شنبه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه وزش باد و کاهش حداکثر ۴ درجه‌ای دمای هوای گیلان از پدیده‌های جوی در این مدت است، افزود: بیشترین دما در شبانه روز گذشته از منجیل با ۲۷ درجه و کم‌ترین دما از دیلمان با ۲ درجه ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم با حداکثر ارتفاع موج ۹۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید در برخی ساعات نامناسب است.

دادرس از خروج سامانه بارشی از آسمان گیلان از سه شنبه و پایداری هوا تا آخر هفته خبر داد و افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.