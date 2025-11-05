پخش زنده
حضور عکاسان طبیعت در تالاب شادگان به معرفی ظرفیتهای اکوتوریسم و حفاظت از زیستبوم کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تالاب بینالمللی شادگان، نگین بکر جنوب خوزستان، امروز میزبان فرید حمودی، عکاس شناختهشده طبیعت بود؛ هنرمندی که سالهاست لنز دوربین خود را به ثبت جلوههای محیطزیست ایران اختصاص داده است.
حمودی با بیان اینکه عکاسی طبیعت برای او نتیجه سالها تجربه میدانی و علاقه عمیق به محیطزیست است، گفت: سوژهیابی در عکاسی طبیعت، نقش مهمی در توجه به گونههای نادر دارد.
او پرنده کمیاب زیرآب را از مهمترین سوژههای تصویربرداری خود در شادگان دانست و تأکید کرد: عکاسی میتواند به توسعه پرندهنگری و حفاظت از محیطزیست کمک کند.
این عکاس طبیعت با دعوت از هنرمندان و عکاسان سراسر کشور برای سفر به تالاب شادگان افزود: حضور عکاسان و ثبت این زیباییها میتواند به افزایش آگاهی عمومی درباره گونههای نادر و اهمیت حفاظت از زیستگاههای طبیعی منجر شود.
در حاشیه این برنامه، تصاویر ثبتشده از تالاب شادگان، طبیعت بکر آن و زندگی سنتی روستاییان منطقه، جلوهای متفاوت از سبک زندگی مردم و آرامش دور از هیاهوی شهری را به نمایش گذاشت؛ تصاویری که به گفته حمودی، بسیاری از علاقهمندان به طبیعت را به بازدید از این ذخیرهگاه ارزشمند طبیعی ترغیب کرده است.
تالاب شادگان یکی از مهمترین زیستبومهای آبی کشور و پناهگاه صدها گونه جانوری است که علاوه بر ظرفیتهای اکوتوریسم، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی جنوب کشور دارد.