به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت گفت: در پی اخبار واصله از مردم مبنی بر ترانزیت مواد مخدر با یک دستگاه کامیون کشنده از مرز صنم بلاغی. موضوع به لحاظ حساسیت در دستور کار عوامل پلیس آگاهی و مواد مخدر انتظامی شهرستان پلدشت قرار گرفت.

سرهنگ اسماعیل زادگان خاطر نشان کرد: با هدایت ستادی و شگرد‌های پلیسی کامیون مورد نظر توقیف و بعد از بازرسی کامل مقدار ۲۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

وی گفت: در این راستا یک دستگاه کامیون توقیف و یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مقامات قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت از مردم خواست هرگونه اخبار مشکوک درباره قاچاق کالا و مواد مخدر را با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند