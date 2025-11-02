معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: امسال ۱۱۰ پزشک متعهد به خدمت جدید در رشته‌های مختلف به دانشگاه علوم پزشکی اهواز جذب شدند که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر میثم معزی با اشاره به توزیع پزشکان متخصص جدید متعهد به خدمت در ۱۸ شهرستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بیان داشت: امسال ۱۱۰ پزشک متعهد به خدمت جدید در رشته‌های مختلف به این دانشگاه جذب شدند که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

وی افزود: ابلاغ‌های وزارتی این گروه از پزشکان بزودی صادر خواهد شد تا همکاران هرچه سریع‌تر در شهرستان‌های محل خدمت مستقر و کار خود را آغاز کنند.

دکتر معزی ادامه داد: توزیع پزشکان متخصص بر اساس امتیاز صورت می‌گیرد و فرآیند توزیع پیچیدگی‌هایی دارد؛ زیرا سهمیه‌های مناطق محروم، وضعیت تاهل و داشتن فرزند، بومی بودن، وضعیت سلامت، رتبه‌های بورد ۵ و ۱۰ درصد و دیگر مولفه‌ها در امتیازبندی مؤثر است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین بر ضرورت رعایت نظام سطح‌بندی خدمات درمانی تأکید و اضافه کرد: نمی‌توان تخصص‌هایی مانند نورولوژی یا جراحی را به شهرستان‌هایی فرستاد که تجهیزات لازم برای انجام خدمات مربوطه را ندارند. در تعیین محل خدمت باید ظرفیت‌های بیمارستانی، فعال بودن اتاق عمل، تجهیزات تشخیصی از جمله CT و MRI و همچنین امکانات ICU در برخی رشته‌ها مدنظر قرار گیرد.

دکتر معزی در ادامه با اشاره به کاهش نیروی متخصص در برخی رشته‌ها در سطح کشور عنوان کرد: در رشته‌های اطفال، بیهوشی، طب اورژانس، عفونی و اخیراً کاردیولوژی کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مشاهده شده است. به طور نمونه، امسال در کشور ۴۴ نفر از متخصصان بیهوشی در فرآیند توزیع قرار گرفتند که ۲۰ نفر دارای سهمیه مناطق محروم هستند و مابقی باید بین ۶۸ دانشگاه کشور توزیع گردند.

وی اظهار داشت: با این حال با اقتدار می‌توان گفت که با انجام هماهنگی‌های لازم، از لغو هرگونه عمل جراحی به دلیل نبود پزشک بیهوشی جلوگیری کرده‌ایم. امسال نیز دو پزشک متخصص بیهوشی در فرآیند توزیع متخصص متعهد به خدمت جدید برای استان جذب کردیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز خطاب به پزشکان جوان عنوان کرد: دوران رزیدنتی به پایان رسیده و اکنون وارد عرصه خدمت «با استقلال بیشتر» شده‌اید؛ بنابراین تعامل و همکاری لازم را با مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان و مجموعه مدیران شهرستان‌های محل خدمت خود برقرار کنید و از ورود به مسائل و درگیری‌های سیاسی پرهیز نمایید تا روند ارائه خدمت و امنیت شغلی حفظ شود.

دکتر معزی تأکید کرد: شهرستان‌ها ظرفیت بسیار بالایی برای خدمت دارند و در مراکز درمانی میزان مراجعه بیماران بالاست؛ بنابراین با تلاش و حضور فعال، هم از نظر کاری هم از نظر درآمدی، وضعیت بهتر و رو به رشدی خواهید داشت.

مقررات مربوط به تاسیس مطب پیش از پایان طرح تخصصی

دکتر معزی در ادامه، به مقررات مربوط به تأسیس مطب پیش از پایان تعهدات اشاره کرد و گفت: در گذشته، گذراندن نیمی از تعهدات برای تاسیس مطب مطرح بود، اما اکنون «با شرط پوشش کامل تعهدات در شهرستان محل خدمت» و با رعایت مقررات و رضایت‌مندی، پزشک متخصص می‌تواند برای تاسیس مطب در همان شهرستان محل خدمت خود اقدام کند.

وی با بیان اینکه با تاسیس مطب از طرح ۲k خارج می‌شوید ولی همچنان ملزم به انجام پوشش کامل تعهدات خود هستید، اظهار داشت: با توجه به اصلاح تعرفه پزشکی و افزایش میزان آن نسبت به سال گذشته، ترجیحا از طرح ۲k خارج نشوید و این توصیه بیشتر متوجه رشته‌هایی است که تعداد بیماران بالایی دارند. چرا که براساس میزان کارکرد و پرداخت کارانه، شرایط مالی مناسبی را تجربه خواهید کرد.

پرداخت‌ها و کارانه؛ وضعیت فعلی

دکتر معزی درباره وضعیت پرداخت کارانه توضیح داد: دانشگاه از سال گذشته تلاش کرده پرداخت‌ها را منظم‌تر انجام دهد و اگر پزشکان زودتر فعالیت خود را در شهرستان محل خدمت خود آغاز کنند، روند پرداخت کارانه و حقوق آنها سریع‌تر برقرار خواهد شد.

وی همچنین توضیح داد: سیستم پلکانی پرداخت و سقف کارانه در چند سال اخیر اصلاح شده و در صورت فعالیت بالاتر، میزان پرداختی بر اساس کارنامه و عملکرد، افزایش خواهد یافت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین توصیه کرد: وارد رابطه مالی با بیمار و دریافت مازاد بر تعرفه نشوید؛ زیرا پیامد‌های آن بلندمدت است.

امکانات اسکان پزشکان متخصص جدید و پشتیبانی دانشگاه

دکتر معزی درباره موضوع اسکان و تسهیلات محل اقامت پزشکان متعهد به خدمت جدید گفت: دانشگاه پیگیری لازم را در این زمینه انجام داده و «محل اقامت با تجهیزات کامل» در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت. در صورت بروز مشکل در زمینه اسکان، موضوع را سریعاً به کارشناس مربوطه اعلام نمایید تا پیگیری شود.

وی تأکید کرد: اسکان و محل اقامت با تجهیزات کامل زندگی مهم‌ترین اولویت است. بیمارستان‌های محل خدمت نیز موظف به تامین محل اسکان پزشک متخصص خود هستند. در این زمینه نیز پشتیبانی و حمایت کامل دانشگاه از پزشکان برقرار است.

مدیریت ارجاع و تعیین تکلیف بیمار؛ «ارجاع بی‌ضابطه ممنوع»

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر ضرورت تعیین تکلیف بیماران در شهرستان‌ها و کاهش ارجاعات خارج از چارچوب به مرکز استان تأکید کرد و گفت: ارجاع بدون اندیکاسیون نباید صورت گیرد. سه مورد از بیماران، اندیکاسیون ارجاع دارند که مادران باردار پرخطر، جراحی‌های عروق و جراحی اعصاب که شرایط جراحی در شهرستان ندارند، از جمله این موارد هستند.

دکتر معزی افزود: کد ۷۲۴ برای سکته‌های مغزی (استروک) در تمام شهرستان‌ها فعال شده و بیماران سکته‌ای بدون نیاز به اعزام به مرکز استان پوشش داده می‌شوند.

وی همچنین خواستار تقویت اورژانس‌ها و کاهش ازدحام با تعیین تکلیف سریع بیماران در اورژانس بیمارستان‌ها شد و عنوان کرد: درصد بالایی از بستری‌ها در شهرستان‌ها از مسیر اورژانس انجام می‌شود، بنابراین مدیریت و سرعت در تعیین تکلیف بیماران در اورژانس‌ها بسیار حائز اهمیت است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره فناوری تله‌مدیسین در استان خوزستان اظهار داشت: در خصوص بیماران با شرایط حاد، اولویت با حضور پزشک متخصص بر بالین بیمار است؛ البته در خصوص برخی موارد مانند تله‌استروک می‌توان از این فناوری در برقراری ارتباط با فوکال پوینت استروک در استان استفاده نمود؛ تله استروک در خوزستان فعال است.