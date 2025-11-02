پخش زنده
معاون اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: سرای تاریخی موسوم به ۲ در بیرجند در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی شریعتیمنش بیان کرد: سرای تاریخی موسوم به ۲ در بافت تاریخی و ضلع جنوبی راسته اصلی بازار بیرجند مستقر شده است.
معاون میراثفرهنگی خراسان جنوبی افزود: بنا دارای اتاقها و فضاهای دو اشکوبه (طبقه) با کاربریهای مورد نیاز است. از ویژگیهای شاخص آن میتوان به وجود دو ورودی یکی از میدان پشت بازار و دیگری از راسته اصلی بازار اشاره کرد و نیز کتیبه در سردر ورودی بنا و آجرکاریهای خفته راسته در نمای بیرونی و حیاط .
شریعتیمنش گفت: این اثر مربوط به دوره قاجار و از منظر تاریخی و ارزش معماری بومی و سنتی دارای ویژگیهای منحصر است.