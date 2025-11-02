صنعت خودرو باید خود را با استانداردهای جدید آلایندگی منطبق کند
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: صنعت خودرو باید از هماکنون خود را با استانداردهای جدید آلایندگی منطبق کند تا بتواند بدون تحمیل زیان، در مسیر کاهش آلودگی و بهبود کیفیت محصولات حرکت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مقیمی روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ در مراسم افتتاح آزمایشگاه آلایندگی خودرو (EURO۶+۴WD) در استان البرز، گفت: یکی از مهمترین محورهای سیاست صنعتی کشور، انطباقپذیری با استانداردهای جدید و حرکت بهسوی فناوریهای پاک است. طرح های مربوط به آزمون آلایندگی خودرو از جمله اقداماتی است که پیامدهای مثبتی بر نوع محصولات، کیفیت تولید و سلامت محیط زیست خواهد داشت.
او افزود: تغییر استانداردها و الزامات فنی، مستلزم سرمایهگذاری جدید و اجرای پروژههای مهندسی در بخش نرمافزار، سختافزار و سنسورهای مرتبط است. برای تحقق این اهداف باید منابع لازم تخصیص یابد تا صنعت خودرو بتواند با کمترین فشار مالی، خود را با شرایط جدید منطبق کند.
مقیمی تصریح کرد: در اجرای این طرح ها، باید دورههای سرمایهگذاری کوتاهتر و توسعه طرحها بهصورت مرحلهای دنبال شود. برخی تجهیزات مورد نیاز از خارج خریداری میشود، اما تلاش ما بر این است که توسعه فناوری در داخل کشور انجام گیرد و نیازها به حداقل واردات برسد.
مقیمی افزود: برنامه نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی امسال بهطور جدی در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. نوسازی تجهیزات میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری، بهطور میانگین مصرف انرژی را تا یکپنجم کاهش دهد. در یکی از واحدهای صنعتی که بازسازی شد، مصرف برق پس از نوسازی به ۲۰ درصد مقدار قبلی رسید که نشاندهنده اهمیت این اقدام است.
او تأکید کرد: تمرکز وزارت صمت بر نوسازی صنایع و استفاده از فناوریهای نوین، نهتنها راهکاری برای کاهش مصرف انرژی، بلکه یکی از پایههای اصلی رشد پایدار و توسعه صنعتی کشور است. آینده صنعت ایران در گرو بازسازی هوشمندانه و ارتقای فناوری است، نه صرفاً افزایش تولید.