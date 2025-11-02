هشدار افزایش غلظت آلایندههای جوی در آذربایجانشرقی
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی با اشاره به پایداری جوی تا پایان هفته گفت:این وضعیت موجب افزایش غلظت آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی استان به ویژه تبریز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمد امیدفر گفت: براساس آخرین دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی در پنج روز آینده شرایط جوی در سطح استان آذربایجان شرقی نسبتا پایدار خواهد بود و سکون نسبی هوا و پایین بودن سرعت وزش باد بر میزان آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان میافزاید.
وی اظهار کرد: از شب دوشنبه با تقویت پرفشار خزری در منطقه ارسباران بر میزان ابرها افزوده میشود ولی در سایر نقاط استان پدیده جوی خاصی روی نخواهد داد.