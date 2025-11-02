به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام اسماعیل اسدپور امام جمعه جرقویه در این آیین با اشاره به هجمه‌ی سنگین فرهنگی از سوی استکبار گفت: جنگ امروز یک نبرد ترکیبی است و خط مقدم این نبرد را دختران و بانوان مسلمان و شیعه ایرانی تشکیل میدهند چرا که هدف از تهاجم فرهنگی در ابتدا به ابتذال کشاندن زنان مسلمان و مومن است.

روایتگری، گروه سرود، اجرای نمایش و تقدیر از خانواده‌های معظم شهدای دانش آموز از دیگر بخش‌های یادواره شهدای دانش آموز جرقویه علیا بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جرقویه هم در نشستی گفت: یازدهم آبانماه در تقویم فرهنگی شهرستان جرقویه با نام روز حماسه و ایثار این شهرستان نامگذاری شده است.

سرهنگ پاسدار سیدمهدی فاطمی افزود: ۲۰ تن از رزمندگان جرقویه‌ای در سال ۱۳۶۱ در جریان عملیات محرم به شهادت رسیدندو این روز برای مردم شهرستان جرقویه یادآور ایستادگی، شهادت طلبی و ولایت مداری کویرنشینان این خطه است.