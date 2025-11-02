سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بر اساس ارزیابی‌های این کمیسیون، عملکرد وزارت نفت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در مسیر درستی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عباس قدرتی زوارم اظهار کرد: وزیر نفت و معاونان وی در نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره وضع توسعه میدان‌های نفتی، کوتاه‌تر شدن مدت قرارداد‌ها و روند اجرای احکام مرتبط با حوزه انرژی در قانون برنامه هفتم ارائه دادند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در مجموع فضای نشست بسیار مثبت بود و ارزیابی کمیسیون از عملکرد وزارت نفت نشان می‌دهد اجرای قانون برنامه هفتم به‌طور کلی در مسیر درستی قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه در مجموع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روند اجرای قانون برنامه هفتم در وزارت نفت را قابل قبول و در مسیر تحقق اهداف ارزیابی کرد، گفت: البته برخی نکات اصلاحی و پیشنهاد‌ها برای بهبود عملکرد نیز مطرح شد که در نشست‌های آینده پیگیری می‌شوند.