به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزده آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴) در محل دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به تاریخ ۷۲ ساله جنایات آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد و اظهار داشت: مداخلات آمریکا در ایران از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و ساقط کردن دولت ملی منتخب مردم ایران شروع می‌شود و در جنگ ۱۲ روزه این جنایات و مداخلات به صورت عینی و آشکار برای نسل کنونی به اثبات رسید و همچنان ادامه دارد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزده آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ادامه داد: دشمنی ایران با آمریکا از وقایع ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) شروع نشده و به این ماجرا نیز ختم نمی شود و سابقه بسیار طولانی دارد. ما در حال مذاکره با آمریکا بودیم که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به ایران حمله نظامی کرد و در جنگ ۱۲ روزه مرتکب جنایات جدیدی شد و بهترین فرزندان این ملت از سرداران ، دانشمندان، دانشجویان، کودکان و زنان و شهروندان عزیز ایران را به شهادت رساند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی تصریح کرد: روز سیزدهم آبان یادآور سه رخداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر کشور ماست. نخست، تبعید مرجع تقلید بزرگ و رهبر نهضت اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ به دلیل اعتراض ایشان به مصوبه مجلس رژیم پهلوی درباره «کاپیتولاسیون» که اعتراضی برای دفاع از شأن، عزت و حق ملت ایران و مقابله با تحقیر ملت بزرگ ایران بود. دومین رویداد ؛ کشتار مظلومانه دانش‌آموزان و نوجوانان بی‌گناه تهرانی در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ به دست مزدوران رژیم پهلوی است که تنها چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و سومین حادثه، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام است؛ حرکتی که چهره واقعی آمریکا را که تا پیش از آن در ذهن برخی به‌عنوان قدرتی شکست ناپذیر ترسیم شده بود، افشا کرد. این اقدام شجاعانه در اعتراض به پذیرش شاه مخلوع توسط دولت آمریکا، انتقال اموال غارت‌شده ملت ایران به آن کشور و نیز در واکنش به کودتاها، طراحی توطئه‌ها و ‌مداخلاتی صورت گرفت که سفارت آمریکا برای نفوذ در جریان انقلاب اسلامی و ایجاد انحراف در مسیر انقلاب دنبال می‌کرد.

وی افزود: دانشجویان انقلابی در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ با خشم و اعتراض به جنایت‌ها و خیانت‌های آمریکا به سفارت این کشور در تهران حمله کردند؛ زیرا دولت آمریکا نه‌تنها از پناه دادن به شاه مخلوع، خودداری نکرد، بلکه اموال غارت‌شده ملت ایران را نیز بازنگرداند و در حالی که دانشجویان خواهان پاسخگویی آمریکا به رفتارهای مداخله‌جویانه‌اش بودند، دولت ایالات متحده دست به خیانت دیگری زد و با طراحی حمله نظامی به ایران، قصد داشت با بمب‌باران تهران، منزل امام خمینی رحمت الله علیه و مراکز دولتی کشور را هدف قرار دهد؛ اما به لطف خداوند متعال و امدادهای الهی، عملیات نظامی طبس با شکست مواجه شد و ماهیت واقعی آمریکا برای ملت ایران بیش از پیش آشکار شد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزده آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با اشاره به شرایط امروز منطقه، بیان کرد: امسال در حالی به استقبال سیزدهم آبان می‌رویم که تنها چند ماه از جنگ آمریکایی _ اسرائیلی علیه ملت ایران سپری شده است؛ جنگی که با طراحی و هدایت مستقیم آمریکا و با مشارکت رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد رقم خورد. هدف این تجاوز، تضعیف انقلاب اسلامی، تجزیه ایران و سست کردن بنیان‌های نظام مردمی جمهوری اسلامی بود اما به لطف خداوند، با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب و مقاومت ملت قهرمان ایران و مجاهدت نیروهای مسلح، این توطئه نیز همچون گذشته با شکست مواجه شد.

وی تأکید کرد: هنوز مجروحان بسیاری همچنان تحت درمان هستند و شماری از عزیزان ما هنوز در فهرست مفقودان قرار دارند. بنابراین سیزدهم آبان امسال صرفاً یادآور حادثه‌ای تاریخی مربوط به ۴۰ یا ۵۰ سال پیش نیست، بلکه بازتاب صحنه‌ای زنده از استمرار مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به فداکاری‌ها و شهادت جوانان ایرانی، گفت: امروز فرزند شهید هاشمی‌تبار، از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف، همچنان روی تخت بیمارستان است و پدر و مادرخود را که به دست آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به شهادت رسید، از دست داده است. این صحنه نشان می‌دهد که ملت ایران همچنان در میدان مقابله با شیطان بزرگ قرار دارد.

حجت‌الاسلام رستمی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان گفت: حقیقت نظام استکبار پس از «طوفان الاقصی» برای ملت‌ها آشکار شد. امروز ندای حمایت از فلسطین نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در دل جوامع غربی، خیابان‌های اروپا و آمریکا و حتی دانشگاه‌های ایالات متحده به‌وضوح شنیده می‌شود.

وی در ادامه افزود: جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، اکنون پهنه‌ای جهانی یافته است؛ از دل غزه تا تهران به‌عنوان ام‌القرای بیداری جهان اسلام و تا قلب دانشگاه‌ها و خیابان‌های آمریکا، همگی شاهد خیزش صدای حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره تفاوت مراسم امسال با سال های قبل ، تأکید کرد: در ادامه این دشمنی‌ها، ما شاهد جنگ ۱۲ روزه بودیم؛ اما ۱۳ آبان امسال تفاوتی اساسی با سال‌های گذشته دارد، چراکه ملت ایران تنها چند ماه پیش با چشم خود دیدند که چگونه ادعاهای آمریکا درباره حمایت از ملت ایران، در میدان عمل و در آزمونی واقعی بی‌اساس و دروغین از آب درآمد.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله سیزده آبان تصریح کرد: جنگ اخیر، جنگ اسرائیل با ایران به‌تنهایی نبود؛ چراکه این رژیم بدون پشتیبانی غرب، ناتو و حامیان اصلی‌اش هیچ جایگاهی ندارد. آنچه در جنگ ۱۲ روزه رخ داد، در حقیقت جنگ آمریکا و ناتو بود که با ابزار و عاملی به نام اسرائیل پیش برده شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در ادامه سخنان خود با اشاره به جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران، گفت: ملت ما شاهد بودند که در حالی‌که مذاکراتی با آمریکا جریان داشت، این کشور جنگی را آغاز کرد که طی آن عزیزترین گوهرهای ملت ایران—شامل فرماندهان، دانشمندان، دانشجویان، مدافعان و خانواده‌های گرانقدر از نوزادان و کودکان تا بزرگسالان—به شهادت رسیدند. این اقدامات با سلاح‌ها و عاملیت مستقیم آمریکا و اسرائیل انجام شد.

حجت‌الاسلام رستمی افزود: هدف آمریکا و اسرائیل در این جنگ، تضعیف و ساقط کردن نظام مردمی ایران، نابود کردن توان مقاومت، توان موشکی و هسته‌ای و مصادره دارایی‌های ملت بود؛ اما آن‌ها در دستیابی به این اهداف ناکام ماندند و مجبور شدند با التماس مذاکره و آتش‌بس به عقب برگردند.

وی تصریح کرد: شکست آن‌ها در جنگ نشان داد حقیقت ماهیت آمریکا و اسرائیل در مواجهه با ملت ایران، نه ادعای خیرخواهی، بلکه سلطه‌گری و تجاوز است و پس از ناکامی در میدان عمل، تنها به روایت‌سازی برای پیروز جلوه دادن خود روی آوردند.

وی با انتقاد از برخی مواضع ساده‌انگارانه در برابر دشمن، اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد با وجود مشاهده جنایت‌ها و خیانت‌های آمریکا، همچنان از مذاکره از موضع ضعف و ذلت سخن می‌گویند. در حالی که همین دشمن، در اوج مذاکرات، به کشور ما حمله کرده و در نشست شرم‌الشیخ به ترور قهرمان ملی و جهان اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، افتخار می‌کند. چنین رویکردهایی جز ساده‌انگاری و غفلت از واقعیت استکبار معنایی ندارد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان، تأکید کرد: باید در هر سال و در هر ۱۳ آبان، ماهیت جنایتکارانه استکبار جهانی را یادآوری کرده و ملت عزیزمان را به بیداری و استقامت در برابر دشمنان بشریت دعوت کنیم. امروز در حالی که رژیم صهیونیستی در زشت‌ترین و منفورترین مرحله حیات کثیف خود به سر می‌برد و با بالاترین سطح نفرت جهانی مواجه است، جمهوری اسلامی ایران، با وجود همه تحریم‌ها، تهدیدها و دشمنی‌ها، در اوج اقتدار خود قرار دارد و از میدان مقابله با دو قدرت هسته‌ای و نظامی ناتو و متحدانش، سرافراز و پیروز بیرون آمده است.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان عنوان کرد: امسال این روز بزرگ مقارن با ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله اسوه مقاومت و دفاع از ولایت است. در این فضای جنگ شناختی توجه به این مناسبت آن هم بعد از جنگ ۱۲ روزه اتفاق ویژه ای است به همین سبب ان شاالله امسال یک ۱۳ آبان تاریخی را خواهیم داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم گفت: سیزدهم آبان امسال یادآور مسئولیتی سنگین برای همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی کشور است؛ مسئولیتی در جهت تمدید و تقویت آگاهی ملت ایران، به‌ویژه نسل جوان، قشر دانشجو و دانش‌آموز و تمامی اقشار جامعه نسبت به مسیر روشن و پرافتخاری که ملت ایران در همراهی با آرمان‌های شهیدان و ادامه راه انقلاب اسلامی در پیش گرفته است. شعار ملی یوم الله ۱۳ آبان امسال: «متحد و استوار، مقابل استکبار»

وی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، بیان درست واقعیت‌ها، تبیین مواضع ملت و نشان دادن مسیر عزت‌مندانه‌ای که شهیدان و رهبران انقلاب اسلامی ترسیم کرده‌اند و با تاکیدات جناب حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده محترم ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با مشارکت دستگاه‌ها و نهاد‌ها و حضور جوانان و نوجوانان عزیز در ستاد‌های مرکزی و استانی و تلاش‌های انجام گرفته، ان‌شاءالله روز ۱۳ آبان امسال با شعار ملی، متحد و استوار، مقابل استکبار، صحنه حضور مجدد ایران در سراسر کشور در مقابله با زیاده خواهی شیطان بزرگ آمریکا بوده و بار دیگر حمایت خود را از ارکان نظام اسلامی و مردم مظلوم غزه و برخورداری از دانش و انرژی هسته‌ای در کشور را اعلام داشته و یکپارچگی و همدلی خود را به نمایش خواهند گذاشت و یاد و خاطره شهدای اخیر در جنگ ۱۲ روزه را گرامی خواهند داشت.

وی گفت: امسال مطالبات عمومی برای گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بیشتر از هر سال است و با توجه به تقارن این مناسبت با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) این مراسم رنگ و بوی فاطمی و اهل بیت گرفته. حضرت فاطمه زهرا (س) و اهل بیت (ع) هیچگاه ظلم را نپذیرفتند و زیر بار ذلت و ظلم نرفتند و دوستداران اهل بیت به یاد حماسه آفرینی ایشان در این مسیر حرکت خواهند کرد و یوم الله دیگری را رقم می‌زنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی خاطرنشان کرد: ستاد برگزاری مراسم سیزدهم آبان در همین راستا و مطابق سال‌های قبل با اهداف زیر در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شکل گرفته است: برگزاری باشکوه مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تاکید بر همیشگی بودن مبارزه ملت ایران با استکبار و سلطه به عنوان رمز عزت و اقتدار و پیشرفت و سعادت ملت ایران بویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و حمایت همه جانبه آمریکا از این رژیم غاصب. ارتقاء آگاهی و شناخت مردم به ویژه نسل جوان نسبت به توطئه‌ها و سیاست­های خصمانه آمریکا برای مقابله با انقلاب اسلامی به ویژه سیاست­های جدید و مستکبر این کشور در مقابل جمهوری اسلامی ایران و تبیین چرایی شعار استراتژیک» مرگ بر آمریکا» تبیین مبارزه با استکبار و اینکه عین عقلانیّت است و معرفی رژیم آمریکا به عنوان مصداق کامل استکبار و جامع بسیاری از ضرر‌ها و شیطنت‌ها و جنگ‌افروزی ها، دارای ماهیت تروریستی و تروریست‌پروری و مداخله گری و انحصار طلبی تبیین اندیشه­های امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد ماهیت سلطه­ جویانه آمریکا و جبهه جهانی استکبار و آگاهی‌بخشی در خصوص اقدامات و جنایات آمریکا در منطقه و جهان بویژه بحران آفرینی در کشور‌های مسلمان تجلیل از دانشجویان و دانش­آموزان به عنوان پیشگامان حرکت­های انقلابی در رخداد‌های ۱۳ آبان.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های یوم الله ۱۳ آبان امسال، متناسب با شرایط به صورت میدانی، تبیینی و تکریم و تجلیل از شهیدان برگزار می‌شود، اهم این برنامه‌ها را به شرح یر اعلام کرد. برنامه‌های تبیینی: امسال بیش از ۶۰۰۰ نشست روشنگری و بصیرتی به شکل حضوری و بیشتر در فضای مجازی و برنامه‌های متنوع برقرار خواهد بود.

از جمله: با حضور فرهنگیان و بویژه دانش آموزان کشور که آینده سازان و بخش اعظمی از جمعیت را شامل می‌شوند، همچون سال‌های گذشته با بهره گیری از امکانات آموزش و پرورش، بسیج دانش آموزی و بویژه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان برنامه‌های متنوعی که عموما با نگاه تبیینی بوده تدارک و اجرا خواهند داشت. از جمله به مواردی اشاره دارد: الف- برگزاری نشست‌های تبیینی و تحلیلی با موضوع استکبار ستیزی به صورت مجازی و حضوری در سراسر کشور ب- برگزاری ویژه برنامه‌های دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با نوجوانان در مصلی‌های سراسر کشور ج- برگزاری برنامه‌های تکریم مقام شامخ شهدای جنگ ۱۲ روزه، بویژه شهدای نوجوان و دانش آموز. د- چند پویش سراسری از جمله؛ پویش "چند کلمه با شیطان بزرگ " و پویش #صدای-نسل-امام، به یاد شجاعت و غیرت نسل دانش‌آموزان انقلاب و الهام گرفته از اندیشه‌های امام خمینی (رحمت الله علیه) و روحیه‌ی شهید محمدحسین فهمیده، #پویش‌_فرار_موش‌ها (برگزاری ایستگاه نقاشی برای کودکان حاضر در زمان مراسم ۱۳ آبان با موضوع فرار صهیونیست‌ها از غزه) پویش #نسل_مقتدر پویش #نسل_فهمیده. پویش #برای_ایران، پویش ملی هیس طوری. ه- رویداد ملی "پرسش آبان " (تهیه نماهنگ ۱ تا ۲ دقیقه‌ای دانش آموزی از این رویداد)، مسابقه عکاسی " قاب برتر" (از راهپیمایی دانش آموزان)، "دست سازه‌های استکبارستیزی " (خلاقیت و ابتکاران دست ساز دانش آموزان در راهپیمایی)، تداوم رویداد " ایران سرفراز " (حمل پرچم جمهوری اسلامی ایران در مسیر‌های راهپیمایی) برنامه ملی " آبانکار " (ویژه برنامه‌های دانش آموزی و افتتاح آن در کنار مزار شهید حسین فهمیده)، بازی محیطی و ماجراجویی اسناد لانه جاسوسی. و- نمایشگاه‌های دانش آموزی حضوری و مجازی ۲- برپایی بیش از ۲۰۰ محافل ادبی و شب شعر در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با حضور هنرمندان و شاعران انقلابی. ۳- برپایی بیش از ۲۵۰ یادواره شهدای نوجوان و دانش آموز با یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه همراه با اجرای گروه‌های سرود دانش آموزی در سطح کشور با مساعدت و همکاری بنیاد شهید وامور ایثارگران و وزارت آموزش و پرورش ۴- دیدار و سرکشی ازخانواده معزز شهدا به ویژه خانواده شهدای دانش آموز جنگ ۱۲ روزه با حضور مسئولین شهرستانی و استانی. ۵- راه اندازی پویش ساخت دست سازه با موضوعات استکبارستیزی در فضای مجازی ۶- برگزاری نشست بصیرتی ویژه طلاب و روحانیون با موضوع دستاورد‌های ۱۳ آبان در سطح حوزه‌های علمیه کشور. ۷- اجرای تریبون آزاد در سطح دانشگاه‌ها و میادین اصلی مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با موضوع استکبار شناسی. ۸-برگزاری میزگرد‌های سیاسی و نشست‌های تخصصی بصورت پخش از طریق فضای مجازی با محوریت بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان ماه، ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان با همکاری بسیج دانشجویی بسیج دانش آموزی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی ۹- فضاسازی و تبلیغات گسترده در سطح شهر‌ها (پرتابل‌ها، بیلبورد‌ها و عرشه‌های پل) توسط سازمان زیباسازی شهر تهران و شهرستان ها. ۱۰- برپایی همایش فهمیده‌های انقلاب (تبیین نقش نوجوانان در گام دوم انقلاب). ۱۱-برگزاری ویژه‌برنامه‌های تبیینی با دعوت از سخنوران انقلابی در مساجد و بقاع متبرکه برگزیده استان‌ها. ۱۲- برپایی نشست ها، سخنرانی ها، حلقه‌های معرفتی، نشست‌های سیاسی، مسابقات فرهنگی، نمایشگاه در سطح پایگاه‌های بسیج سراسر کشور. ۱۳- چاپ و انتشار بروشور روشنگری با موضوع یوم الله ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی میان دانش آموزان کشور بویژه استفاده در شبکه اجتماعی شاد. ۱۴- چاپ و انتشار اقلام تبلیغاتی (پوستر، تراکت، بنر و..) و ویژه نامه‌های نشریات و مطبوعات کثیر الانتشار و بخش اعظمی از فضای مجازی کشور. ۱۵- برگزاری نمایشگاه بصیرت و نمایشگاه عکس با موضوع استکبار ستیزی و یوم الله ۱۳ آبان و به نمایش گذاشتن آثار باقیمانده لاشه هلکوپتر‌های سرنگون شده آمریکا در صحرای طبس در محل لانه جاسوسی در تهران و تدارک امکان بازدید دانشجویان و دانش‌آموزان از نمایشگاه ادوات جاسوسی آمریکایی‌ها در این محل.

برنامه‌های میدانی:

توجه به موضوع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در یوم الله ۱۳ آبان و استفاده از ظرفیت موکب‌های فعال در تهران و شهرستان‌ها و دسته‌های عزاداری به منظور نمایش شور و شعور فاطمی و برپایی اجتماع مردمی و ضد استکباری مراسم ۱۳ آبان، در بیش از ۹۰۰ شهر کشور و به صورت همزمان در روز سه شنبه ۱۳ آبان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران و از ساعت ۹ صبح راهپیمایی از میدان فلسطین تا مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. - نواخته شدن زنگ استکبارستیزی ساعت ۸ صبح روز ۱۳ آبان در بیش از ۱۱۹ هزار مدارس سراسر کشور و پخش از شبکه اجتماعی شاد. - اختصاص بخشی از خطبه‌های نماز جمعه ۹ آبان و جمعه آینده ۱۶ آبان در بیش از ۹۰۰ شهر توسط خطبای محترم و ائمه جمعه کشور در موضوع تبیین جنایات رژیم مستکبر آمریکا -با تشکیل ستاد‌های ۱۳ آبان در دفاتر این شورا در سراسر کشور، برنامه‌های متنوعی در استان‌ها طراحی و اجرا می‌شود و از جمله، اعزام سخنران ملی به تمامی استان‌های کشور به جهت ایراد سخن در اجتماع مردمی ۱۳ آبان. - بیش از ۴۵۰۰ عوامل رسانه‌ای اعم از خبرنگار، تصویربردار و عکاس، مراسم ۱۳ آبان را در سراسر کشور پوشش خبری می‌دهند. در تهران ۱۱۰ خبرنگار و عکاس خارجی و بیش از ۶۰۰ عکاس، خبرنگار و تصویر بردار داخلی این مراسم را پوشش خبری می‌دهند. - حضور یکپارچه خانواده شهدا بویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، هسته‌ای، مدافعان حرم، جانبازان و ایثارگران، جامعه ورزشی، اقشار مختلف مردمی و تشکل‌های دانش آموزی و دانشجویی در مراسم.

وی گفت: اقدامات و تمهیدات خدماتی در برگزاری مراسم تهران نیز به شرح زیر است: هماهنگی با شرکت مترو تهران در خصوص افزایش قطار‌های مربوط به مسیر مراسم در هنگام برگزاری مراسم هماهنگی با شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و تخصیص بیش از ۸۰۰ دستگاه اتوبوس به سازمان‌ها و نهاد‌ها و میادین شهر برای حضور مردم در مراسم استقرار ایستگاه‌های فرهنگی و هماهنگی و حضور نیرو‌های امدادی و درمانی، آتش‌نشان، اورژانس و هلال احمر و استقرار در طول خیابان آیت‌الله طالقانی برای خدمات­رسانی به شرکت­ کنندگان د ر مراسم برگزاری مراسم ویژه تهران از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳ آبان به شکل راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت ۹:۳۰ صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی گفت: سخنرانی ویژه مراسم، اجرای برنامه‌هایی، چون مداحی حماسی، اجرای گروه‌های سرود دانش‌آموزی و رزم‌نوازان دژبان ارتش ج. ا. ا، قرائت بیانه دانشجویی و دانش‌آموزی و قرائت قطعنامه سراسری (توسط خانم سحر امامی) از دیگر برنامه‌های یوم الله ۱۳ آبان در تهران است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد، در این روز‌های حساس، شاهد حضور با بصیرت و لحظه شناسی مردم عزیزمان، مسوولین و همه دلسوزان انقلاب اسلامی در گرامی داشت یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی باشیم.