معاون بین‌الملل بنیاد سعدی گفت: براساس توافق با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همه نمایندگی‌های فرهنگی اعم از رایزنی‌ها و وابستگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، موظف‌اند آموزش زبان فارسی را منطبق با استاندارد بنیاد سعدی اجرا کنند.

سیدعلی موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار صداوسیما افزود: از زمان آغاز فعالیت‌های بنیاد سعدی در سال ۱۳۹۳، آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی‌زبانان بر اساس استانداردی واحد و علمی سامان یافته است. این بنیاد توانسته است آموزش زبان فارسی را در ده‌ها کشور جهان بر اساس اصول علمی و استاندارد‌های بین‌المللی گسترش دهد.

وی افزود: پیش از تشکیل این بنیاد، آموزش زبان فارسی در نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت پراکنده و بدون منابع آموزشی استاندارد انجام می‌شد.

معاون بین‌الملل بنیاد سعدی گفت: نهاد بنیاد سعدی با تدوین استاندارد آموزشی جامع، تولید محتوا از جمله منابع و کتاب‌های درسی و سطوح مشخص از «نوآموز» تا «ماهر» را طراحی کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به تجربه اجرای این طرح در کشور‌های مختلف جهان به ویژه ترکیه، هند، پاکستان، بنگلادش، ترکمنستان، عراق، لبنان، ارمنستان، و عمان و بسیاری از کشور‌های دیگر افزود: در ترکمنستان هر نیمسال بیش از ۴۰۰ زبان‌آموز در دوره‌های زبان فارسی شرکت می‌کنند. در عراق نیز ماهانه حدود ۵۰ دوره آموزشی در شهر‌های مختلف از جمله بغداد، نجف، کربلا، بصره، سلیمانیه و سایر شهر‌های عراق برگزار می‌شود. در لبنان و ارمنستان نیز آموزش زبان فارسی در برخی مدارس رسمی اجباری شده است.

موسوی‌زاده گفت: در هند نیز به‌واسطه پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترک، استقبال گسترده‌ای از یادگیری زبان فارسی وجود دارد و مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی‌نو به‌صورت فعال به عنوان نماینده بنیاد سعدی فعالیت می‌کند که علاوه بر برگزاری کلاس‌های آزاد آموزش زبان فارسی، دوره‌های دانش افزایی و توانمندسازی ویژه دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های هند نیز برگزار می‌کند.

معاون بین‌الملل بنیاد سعدی با بیان اینکه از منظر مدرسان زبان فارسی، کیفیت محتوای آموزشی بنیاد سعدی به سطح مطلوبی رسیده، گفت:

بنیاد سعدی اکنون به مرجع اصلی تدوین و نظارت بر آموزش زبان فارسی در جهان تبدیل شده است. تمامی مدرسان موظف‌اند دوره تربیت مدرس بنیاد را بگذرانند و تنها پس از دریافت گواهی رسمی مجاز به تدریس هستند.

وی درباره مراکز آموزش زبان فارسی در داخل کشور نیز اظهار داشت:بیش از صد هزار دانشجوی خارجی در ایران پیش از آغاز تحصیل باید مدرک بسندگی زبان فارسی را دریافت کنند و تمامی این دوره‌ها که در مراکز آزفای دانشگاه‌های کشورمان برگزار می‌شود با استفاده از منابع بنیاد سعدی برگزار می‌شود. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد سعدی را مکلف به نظارت بر امر آموزش زبان فارسی در این مراکز کرده است.

معاون بین‌الملل بنیاد سعدی در پایان تأکید کرد: هدف ما گسترش زبان فارسی از مسیر علمی و جذاب است، نه اجبار. امروز آموزش زبان فارسی در جهان بر پایه استانداردی واحد و با محتوایی غنی پیش می‌رود و این یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر است.