به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی کل سپاه اعلام کرد: شامگاه روز گذشته خودروی یکی از سربازان گمنام امام زمان (عج) و مدافع امنیت به نام محمد (جواد) سیاهانی مورد تیراندازی عناصر داخلی وابسته به گروهک های معاند و محارب که سوار بر خودروی پژو پارس بدون پلاک شناسایی بودند، قرار گرفت و به شهادت رسید.



علت و جزئیات حادثه در دست بررسی پلیس و نیروهای امنیتی قرار دارد.