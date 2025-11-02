پخش زنده
کتاب صوتی عشق لبیک پرواز در دانشگاه آزاد اسلامی خمینیشهر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تهیه کننده این اثر گفت: این کتاب ۱۶۰ دقیقهای با گویندگی آتنا کارگران، خاطرات سردار شهید براتعلی غفاری را روایت میکند.
عبد الله ذاکری با بیان اینکه شهید براتعلی غفاری شخصیتی سرشار از فروتنی بود، افزود: به همین دلیل سعی شده در «عشق لبیک پرواز» صداقت و سادگی این شهید در کلام و صدا جاری باشد.
وی با بیان اینکه این اثر به آستان مقدس امام رضا (ع) تقدیم شده است، ادامه داد:
روایت قهرمانان ملی از زبان هنر و رسانه، ادای دینی است به مجاهدتهای خاموش آنان و امروز باید با ابزارهای نو مانند کتابهای صوتی، این ایثار را به گوش نسلهای آینده رساند.
عبدالله ذاکری همچنین با بیان اینکه تاکنون نگارش چهار کتاب را داشته است، گفت:در همه این آثار تلاش کردهام ایمان، امید و انسانیت را محور قرار دهم.