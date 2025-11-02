پخش زنده
امروز: -
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با تأکید بر نقش حیاتی پدافند غیرعامل در حفاظت از منابع طبیعی گفت: اقدامهای پدافند غیرعامل، نوعی دفاع بیسلاح در برابر تهدیدهای زیستمحیطی و تضمینی برای امنیت پایدار کشور به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید حسن حسینی، با تبریک هفته پدافند غیرعامل گفت:منابع طبیعی، خط مقدم پدافند غیرعامل هستند و حفاظت از جنگل، خاک و آب در واقع نوعی دفاع از امنیت زیستی کشور است.
وی افزود:اجرای طرحهای آبخیزداری، کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از بیابانزایی، نمونههایی از پدافند غیرعامل در عرصههای طبیعی است که تابآوری سرزمین را افزایش میدهد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در پایان تأکید کرد: حفظ منابع طبیعی یعنی صیانت از سرمایههای ملی و دفاع از آینده کشور است.