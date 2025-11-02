واگذاری تصمیمگیری به دانشآموزان در بسیج دانشآموزی
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی کشور در آئین اختتامیه یازدهمین اجلاسیه مجمع عالی بسیج دانشآموزی کشور ضمن واگذاری چهار مسئولیت اصلی به هیئت رئیسه مجمع عالی بسیج دانشآموزی، تاکید کرد: تصمیمگیری را از خودمان سلب کردهایم و از امروز هیئت رئیسه مجمع عالی بسیج دانشآموزی تصمیمگیر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، آئین اختتامیه یازدهمین اجلاسیه مجمع عالی بسیج دانشآموزی کشور پس از سه روز حضور پرشور ۳۲۰ دانشآموز نخبه بسیجی کشور در دانشگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
مجتبی باستان، چهار وظیفه مجمع عالی فاطمی و علوی را تلاش برای «کمک به تصمیمسازی برای مسئولان آموزش و پرورش، بسیج دانشآموزی و سایر تشکلها»، «مطالبهگری عالمانه، دلسوزانه و منصفانه از مسئولان نهادها و سازمانها»، «نقشآفرینی بهعنوان یک تشکل انقلابی در مسائل روز کشور، منطقه و جهان» و «مشارکت و اظهارنظر در تدوین برنامههای آموزش و پرورش و بسیج دانشآموزی» دانست.
باستان در ادامه تأکید کرد: فعالیتهای مجمع با محور قرار دادن این چهار وظیفه، باید دارای ۱۴ رویکرد باشد تا در تراز مطلوب قرار گیرد.
وی به اعضای هیئت رئیسه آینده مجمع عالی بسیج دانشآموزی توصیه کرد: با تمام دانشآموزان ارتباط مؤثر برقرار و از ظرفیتهای استانهای مختلف، بهویژه استانهای مرزی، استفاده کنند.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی کشور همچنین گفت: آموزش و پرورش شش ساحت دارد که ساحت اول، عبادی-اعتقادی و اخلاقی است. اگر این ساحت به درستی محقق شود، پنج ساحت دیگر ـ اجتماعی-سیاسی، زیستی-بدنی، اقتصادی-حرفهای، علمی-فناورانه و زیباییشناختی-هنری ـ نیز تحقق مییابند که نقش دانشآموزان در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: غرب تاب دیدن موفقیت دانشآموزان ما را ندارد و به همین دلیل دست به خشونت میزند. غرب، علم و فناوری را برای کشتار دانشآموزان، دانشجویان و اساتید در کشورهای غرب آسیا میخواهد.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، گفت: دو مأموریت را به رؤسای منتخب واگذار میکنم که یکی برگزاری فراخوان عمومی برای حضور پرشمار در راهپیمایی ۱۳ آبان و دیگری راهاندازی پویش ملی دعوت است. ۱۳ آبان امسال با سالهای قبل تفاوت دارد؛ چراکه ما امسال ۳۴ دانشآموز و هفت معلم را در جنگ ۱۲ روزه از دست دادیم.
در ادامه، آقای باستان، حکم مشاور رئیس سازمان بسیج دانشآموزی را به «هانیه نوروزی» و «موبین جوکار» رؤسای دوره دهم مجمع اهدا کرد.
سپس، اعضای جدید هیئت رئیسه مجمع عالی فاطمی و علوی که با رأی مستقیم دانشآموزان انتخاب شده بودند، معرفی شدند و احکام مربوطه را دریافت کردند. بر این اساس، «کوثر خسروی» به عنوان رئیس هیئت رئیسه مجمع عالی فاطمی و «محمدطاهر زحمتکش» به عنوان رئیس هیئت رئیسه مجمع عالی علوی انتخاب شدند و هر یک، برنامهها و دیدگاههای خود را برای حاضران تشریح کردند.