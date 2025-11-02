به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، چاروسائی افزود: با هدف تقویت مشارکت مدنی و انسجام سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان، انتخابات شبکه‌های تخصصی سمن‌های جوانان استان همدان برگزار می‌شود.

او تصریح کرد: همه سازمان‌های مردم نهاد جوانان دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان برای حضور در این انتخابات لازم است پیش از موعد رأی‌گیری، عضو یکی از شبکه‌های تخصصی استانی شوند، چرا که مطابق دستورالعمل جدید، تمام حمایت‌ها، تسهیلات و همکاری‌های آینده وزارت ورزش و جوانان صرفاً به سمن‌هایی تعلق خواهد گرفت که عضویت فعال در شبکه‌ها داشته باشند.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: مشارکت در انتخابات پیش‌رو، نماد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و گامی مؤثر برای شکل‌دهی به شبکه‌ای توانمند و منسجم از جوانان دغدغه‌مند در سراسر کشور است.

چاروسائی افزود: فرآیند انتخابات روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ در محل سالن اجتماعات تالار قرآن همدان برگزار خواهد شد.