به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: از روز دوشنبه ۱۲ آبان، روند کاهشی دما آغاز و تا اواسط هفته آینده ماندگاری هوای سرد پیش بینی می‌شود.

مصدق گودرزی‌فرافزود: بیشینه شدت وزش باد از اواسط روز دوشنبه تا اواخر وقت سه شنبه ۱۳ آبان است، به طوری که در نواحی شمالی، نوار شرقی و جنوب استان کرمان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک و انتقال ریزگرد موجب کاهش دید افقی، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی گفت: در مدت مذکور در مناطق مستعد به ویژه نیمه شرقی استان احتمال وقوع طوفان شن و اختلال در تردد محور‌های مواصلاتی دور از انتظار نیست.