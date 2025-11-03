فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود از کشف یک فقره زمین خواری و تصرف اراضی ملی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ حسین اوصانلو در تشریح جزئیات این خبر گفت: فردی که در یکی از روستا‌های شهرستان ایجرود اقدام به تصرف غیر قانونی اراضی ملی کرده بود شناسایی و پیگیری موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی قضایی و با حضور کارشناس منابع طبیعی به محل مورد نظر از توابع شهر زرین آباد اعزام و با بررسی میدانی انجام شده مشخص شد مقدار ۲ هکتار از اراضی ملی به صورت غیر قانونی تصرف شده است.

این مقام انتظامی استان تصریح کرد: در این رابطه متهم احضار و ضمن اعتراف به جرم ارتکابی، با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود ارزش اراضی ملی خلع ید شده را برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ۱۲ میلیارد ریال عنوان کرد.