بر اساس نتایج رتبهبندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ چهل و چهار دانشگاه از ایران در جمع برترینهای جهان جای گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس موسسه علوم استنادی جهان اسلام (ISC) گفت: گروه رتبهبندی این موسسه پس از قریب به یک دهه انجام موفق رتبهبندی ملی دانشگاه و پژوهشگاههای کشور و نیز رتبهبندی دانشگاههای جهان و دانشگاههای جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به عنوان تنها مرجع رتبهبندی در کشور، در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار رتبهبندی دانشگاههای جهان را بر اساس حوزههای موضوعی به انجام رسانده است.
محمدمهدی علویان مهر افزود: اولین نسخه این رتبه بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاههای جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است و امسال برای ششمین سال پیاپی این رتبهبندی را انجام داده است. در ادامه روش شناسی و نتایج این رتبهبندی آورده میشود.
روششناسی رتبهبندی موضوعی ISC
وی گفت: در رتبهبندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیمبندی سلسلهمراتبی OECD استفاده شده است؛ در این طرح، همه حوزههای موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار میگیرند؛ ۶ رده اصلی در این طرح عبارت از علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی و دامپزشکی، علوم اجتماعی، علومانسانی و هنر است.
رئیس موسسه ISC افزود: در رتبهبندی موضوعی ISC، دانشگاههای هدف بهمنظور رتبهبندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاههایی میباشند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جز ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سهساله (۲۰۲۲-۲۰۲۰)، حداقل ۱۵۰ مدرک در آن حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCites ثبت شده باشند.
وی گفت: دانشگاههای اعلام شده در رتبهبندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز بر اساس قاره و کشور و ... اعلام خواهند شد؛ رتبهبندی موضوعی ISC، بر اساس سه معیار کلی پژوهش، فعالیت بینالمللی و نوآوری انجام میگیرد که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است؛ جدول یک معیارها و شاخصهای رتبهبندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش میدهد.
حوزههای موضوعی کلان و رشتههای آن در رتبهبندی موضوعی ISC در جدول ۲ قابل مشاهده است.
دانشگاههای اول تا پنجم جهان در حوزههای اصلی موضوعی در جدول سه نشان داده شده است.
حضور ۴۴ دانشگاه از ایران در رتبهبندی موضوعی ۲۰۲۴-ISC
علویان مهر گفت: در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۴-ISC از ایران ۴۴ دانشگاه حضور دارند که در حوزههای مختلف موضوعی حائز رتبه شدهاند؛ حضور دانشگاهها در رتبهبندی موضوعی ISC در سالهای مختلف در جدول چهار نشان داده شده است.
وی گفت: جایگاه دانشگاههای ایران در حوزههای اصلی رتبهبندی موضوعی ۲۰۲۴-ISC در جدول پنج قابلمشاهده میباشد؛ لازم به ذکر است که دانشگاههایی که رتبهبندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی بر اساس حروف الفبا (به لاتین) مطابق با سامانه رتبهبندی ISC است.