برنامههای «تهران ۲۰»، با واکاوی مدیریت حریم پایتخت، «امشب»، با شبنشینی فرهنگی و هنری با چهرههای ادبی و هنری ایران، «مثبت آموزش»، با روایت مسیر درخشان دانشآموزان برگزیده و «مدار»، با روایت مردمی از تازهترین خبرها، برنامههایی است که از تلویزیون پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیریت حریم پایتخت و نظارت بر محدوده تهران، موضوع گفتوگوی امشب برنامه «تهران ۲۰» است که از قاب شبکه تهران پخش میشود.
«محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، ضمن مرور تاریخچه حریم تهران، اقدامات ویژه استانداری را در زمینه نظارت بر رویدادهای حریم تهران بررسی میکند.
از آنجایی که در چند وقت اخیر، مدیران شهری از موضوعاتی مانند رها شدگی و آسیبهای نظارتی حریم تهران از زوایای مختلف اظهار نظر کردهاند، در برنامه امشب همراه با استاندار تهران، موضوع حریم شهر و اقدامات استانداری در این حوزه بررسی خواهد شد.
برنامه «امشب»، با رویکردی فرهنگی، هنری و ادبی، شنبه، دوشنبه و چهارشنبهها ساعت ۲۳، از شبکه یک پخش می شود.
این برنامه در قالب یک جنگ شبانه فرهنگی و هنری، با هدف ایجاد لحظاتی آرامشبخش و اندیشمندانه برای بینندگان تدارک دیده شده است.
این برنامه شامل گفتوگوهای صمیمی و متفاوت با اهالی فرهنگ، هنر و ادب ایران زمین، خوانش متون کلاسیک ادبی، مرور فرازهایی از نهجالبلاغه، بخشهای نمایشی و دیگر بخش های متنوع است که در کنار هم تجربهای دلنشین برای مخاطبان رقم میزند.
در خلال بخشهای مختلف «امشب»، بخش هایی همچون «شبهای خاطرهانگیز ملت ایران»، «گپی با مشاغل شبانه»، «حکایات گلستان به زبان امروزی» و دیگر بخشهای موضوعی نیز برای تنوع و جذابیت بیشتر برنامه در نظر گرفته شده است.
تهیهکنندگی این برنامه بر عهده محمدحسین بزرگیراد و محسن رسولی است و محمدحسین معلم طاهری به عنوان سردبیر حضور دارد. همچنین علیرضا کرانپایه کارگردان هنری برنامه و محمدحسین بدری، مجید استیری و علیرضا رافتی نویسندگان آن هستند.
اجرای بخشهای مختلف «امشب» را محمدحسین مولایی، داود نماینده و محمدرضا طهماسبی بر عهده دارند.
برنامه «مثبت آموزش»، امروز با محوریت موفقیتهای دانشآموزان نخبه هنرستانی، به بررسی تجربههای الهامبخش، چالشها و مسیر پیشرفت برگزیدگان کشوری در حوزههای علمی و فرهنگی میپردازد.
برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش»، امروز ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش پخش میشود.
از جمله مهمانان این برنامه میتوان به سارا عزتپور، مدیرکل اداره فنی و حرفهای و کاردانش شهر تهران - وزارت آموزش و پرورش و فاطمه فتحیمقدم، دانشآموز نخبه پژوهشی و فرهنگی بسیجی اشاره کرد.
این قسمت از «مثبت آموزش» با هدف معرفی استعدادهای برتر هنرستانی، به گفتوگو دربارهی راههای پرورش خلاقیت، نقش مهارتآموزی در آینده شغلی دانشآموزان و تجارب موفقیتآمیز در مسیر افتخارات ملی اختصاص دارد.
علاقهمندان میتوانند دیدگاهها و پیشنهادات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۰۱ با برنامه در میان بگذارند.
مجله خبری «مدار»، با نگاهی متفاوت به مهمترین و بهروزترین اخبار و تحولات کشور، از دیشب تا چهارشنبه ساعت ۱۹، از شبکه افق پخش میشود.
مجله خبری «مدار»، مهمترین و بهروزترین اخبار و تحولات کشور را با محوریت روایتهای مردمی پوشش می دهد. این برنامه با شعار «اینجا خبرها بر مدار مردم روایت میشود» قرار است نگاه تازهای به اخبار از زاویه دید مردم داشته باشد.
«مدار» توسط تیمی جوان و چندنفره از روزنامهنگاران، خبرنگاران و فعالان رسانهای اجرا و آمادهسازی میشود. در هر قسمت از «مدار»، موضوعات گوناگون در قالب پروندههایی خبری و تحلیلی با مخاطبان به اشتراک گذاشته میشود.
تهیهکنندگی و اجرای این برنامه را علیرضا فیروزی برعهده دارد و روزنامهنگاران محمدرسام رضوانی و مجتبی طهماسبی بهعنوان ارائهدهندگان پروندهها در کنار او حضور دارند.
محمدامین جهانی و محمدرضا ترکمن به ترتیب سردبیر و مدیر تولید برنامه «مدار» هستند.