رادیو چی چست به مناسبت ۱۳ آبان با ویژه برنامه پلاک ۱۳ به تبیین وقایع تاریخی انقلاب برای نسل جوان و نوجوان می پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هم‌زمان با یوم‌الله ۱۳ آبان و پاسداشت «روز مبارزه با استکبار جهانی» و «روز دانش آموز» مسابقه‌ای تحت عنوان «پلاک ۱۳» در رادیو چی چست طراحی و تولید شد.

برنامه پلاک ۱۳ با ساختار مسابقه و با بهره‌گیری از نمایش‌های هنری، فعالیت‌های خلاقانه و مشارکت فکری شرکت‌کنندگان، تلاش دارد مفاهیم عمیق مبارزه با استکبار جهانی را به شیوه جذاب و آموزشی به نسل جوان و نوجوان انتقال دهد. باتوجه‌به محتوای این برنامه؛ تقویت روحیه انقلابی در میان نوجوانان و جوانان از جمله اهداف ساخت پلاک ۱۳ به شمار می‌رود.

هدف از پخش این مسابقه نه‌تنها آشنایی با وقایع ۱۳ آبان است، بلکه ایجاد بستری برای تفکر، تحلیل و خلق شعار‌هایی است که از باور‌های انقلابی نوجوانان و جوانان برمی‌خیزد.

این مسابقه شامل چهار مرحله و سه شرکت‌کننده است. در مرحله نخست، نمایشی در مورد وقایع ۱۳ آبان پخش می‌شود و از شرکت‌کنندگان در مورد این نمایش پرسش‌وپاسخ صورت می‌گیرد. در مرحله دوم، جمله‌سازی و دل‌نوشته شرکت‌کنندگان خطاب به شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه انجام‌گرفته و در مرحله سوم نیز آیتم نمایشی «من بیدارم» پخش و سؤالاتی در مورد ماهیت و چرایی مبارزه با استکبار جهانی مطرح می‌شود.

در مرحله پایانی که باذوق ادبی و شاعری شرکت‌کننده همراه است، ارائه شعار‌های انقلابی و خلاقانه از طرف شرکت‌کنندگان انجام‌گرفته و دست آخر امتیاز‌ها شمارش شده و شرکت‌کننده برنده مشخص می‌شود.

برنامه مسابقه‌ای پلاک ۱۳ به تهیه کنندگی، نویسندگی و اجرای روشنک ذوالفقاری؛ ۱۳ آبان ساعت ۱۶:۲۰ به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو چی چست پخش می‌شود.