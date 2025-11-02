پخش زنده
وزیر کشور کنیا اعلام کرد: در پی رانش زمین در غرب این کشور که بر اثر بارشهای شدید رخ داد، دستکم ۲۱ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۱ نفر هم ناپدید شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کانال یوتیوب شبکه خبری فرانس۲۴ گزارش داد: جریانهای گلولای تا جایی که چشم کار میکند گستردهاند و کیلومترها امتداد دارند. منشأ آن رانش زمینی است که خود بر اثر بارشهای سیلآسا به وقوع پیوسته است. در این روستای واقع در غرب کنیا، بارانهای شدید اکنون جای خود را به آفتاب دادهاند، اما گلولای خسارتهای سنگینی بر جا گذاشته است.
نیروهای امداد صلیب سرخ در تلاش برای کمک به زخمی ها هستند. برخی از آنها با بالگرد به بیمارستان منتقل میشوند.
با این حال، دسترسی به برخی مناطق دشوار است و کار امدادگران را پیچیده میکند. مقامات دولتی از ساکنان این منطقه خواستهاند نهایت احتیاط را به خرج دهند.
وزیر کشور کنیا درباره این حادثه که روز جمعه رخ داده است، گفت: از هموطنان میخواهیم هوشیار باشند و به مناطق مرتفع پناه ببرند و از مکانهایی که خطر رانش زمین در آنها وجود دارد خودداری کنند زیرا این مناطق برای ما از پیش شناخته شدهاند.
گفتنی است، سال گذشته نیز فصل بارندگی در کنیا و کشورهای همسایه از جمله اتیوپی، اوگاندا و تانزانیا موجب وقوع سیلابها و رانش زمینهایی شد که دهها کشته و صدها بیخانمان بر جای گذاشت.