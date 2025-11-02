به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الله شهبازی افزود: از سال ۱۳۸۴ تا کنون سطح زیر کشت گیاهان دارویی از سه هزار و ۳۱۴ هکتار به ۱۱ هزار و ۳۱۶ هکتار رسیده است.

او با بیان اینکه همدان در کشت دو محصول رازیانه و گشنیز در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده تصریح کرد: میزان تولید گشنیز در کشور سالانه ۲۷ هزار تن است که ۱۱ هزار و ۱۵۵ تن آن معادل ۴۱ درصد در همدان تولید می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: رازیانه نیز از هفت هزار و ۸۳۶ تن در کشور، هفت هزار و ۶۳۲ تن معادل ۹۷ درصد در همدان تولید می‌شود.

حجت الله شهبازی افزود: حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان زیرکشت گیاهان دارویی قرار دارد که از این میان بیش از پنج هزار هکتار مربوط به گشنیز و سه هزار هکتار به رازیانه اختصاص یافته است.

او با بیان اینکه شهرستان‌های نهاوند، تویسرکان و ملایر بیش‌ترین سهم را در تولید دارند تصریح کرد: گشنیز و رازیانه از جمله گیاهانی هستند که علاوه بر مصارف غذایی، در صنایع داروسازی، عطرسازی و تولید اسانس کاربرد فراوان دارند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: کارخانه‌های فرآوری گیاهان دارویی همدان بخشی از این محصولات را به صورت اسانس و پودر خشک برای صادرات به کشور‌های همسایه از جمله عراق و ترکیه ارسال می‌کنند.

حجت شهبازی افزود: با وجود رشد تولید، مشکلاتی نظیر، نبود تسهیلات کافی برای کشاورزان، ضعف در زنجیره بازاریابی و فرسودگی تجهیزات فرآوری همچنان چالش‌های اصلی این بخش محسوب می‌شود.