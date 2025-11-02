جانشین معاون آموزش ارتش گفت: ارتش امروز نه‌تنها یک نیروی نظامی حرفه‌ای است، بلکه مجموعه‌ای متشکل از انسان‌های متعهد و اندیشه‌ورز است که می‌دانند چگونه توان علمی و فرهنگی خود را در خدمت امنیت و عزت کشور قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار دوم «آریا شفقت» از نمایشگاه تجهیزات نظامی، دستاورد‌های فرهنگی، ابتکارات آموزشی و تولیدات هنری کارکنان و سربازان مرکز آموزش ۰۲ شهید انشائی نزاجا بازدید کرد و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، نوآوری‌ها و تلاش‌های کارکنان و سربازان این مرکز در حوزه آموزش و فرهنگ قرار گرفت.

جانشین معاون آموزش ارتش در این بازدید، با اشاره به جایگاه ویژه مرکز آموزش ۰۲ در ساختار آموزشی نزاجا، گفت: این مرکز همواره در خط مقدم تربیت نیرو‌های مؤمن، انقلابی و توانمند قرار داشته و امروز نیز با ترکیب آموزش‌های نظامی سخت و برنامه‌های فرهنگی عمیق، الگویی شایسته برای دیگر مراکز آموزش ارتش است.

وی با تأکید بر ضرورت تلفیق آموزش‌های رزمی و فرهنگی در تربیت نیرو‌های مؤمن، آگاه و کارآمد، خاطرنشان کرد: تربیت رزمنده مؤمن و آگاه، هدف اصلی آموزش‌های ارتش است و این هدف تنها با تکیه بر دو بال علم و ایمان محقق می‌شود. خوشبختانه آنچه در این مرکز مشاهده شد، نشان از اهتمام جدی فرماندهان و کارکنان به این اصل دارد.

جانشین معاون آموزش ارتش ادامه داد: آموزش‌های فرهنگی در کنار آموزش‌های نظامی، روحیه سربازان را تقویت و انگیزه خدمت آنان را دوچندان می‌کند. وقتی رزمنده بداند که ارزش خدمت او تنها در مهارت نظامی نیست، بلکه در خدمت به آرمان‌های انقلاب و حفظ امنیت مردم است، عملکرد او در میدان نیز متحول می‌شود.

امیر دریادار دوم شفقت با ابراز خرسندی از سطح آگاهی و خلاقیت جوانان بیان کرد: حضور سربازان تحصیل‌کرده و باانگیزه در چنین فضا‌هایی نشان‌دهنده ظرفیت عظیم نسل جوان کشور است که اگر درست هدایت شود، می‌تواند پشتوانه‌ای مستحکم برای آینده ارتش و نظام باشد.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار برنامه‌های فرهنگی در مراکز آموزش، خاطرنشان کرد: کار فرهنگی باید مستمر، هدفمند و متناسب با نیاز‌های فکری نسل جوان باشد. هرچقدر در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهیم، خروجی نیرو‌هایی خواهیم داشت که علاوه بر مهارت نظامی، دارای بینش اعتقادی و بصیرت سیاسی هستند. سطح ابتکار و خلاقیت مربیان و نیرو‌های این مرکز بسیار ارزشمند است و نشان می‌دهد روحیه جهادی و خودباوری در میان نیرو‌های ارتش زنده و پویاست.

جانشین معاون آموزش ارتش افزود: ارتش امروز نه‌تنها یک نیروی نظامی حرفه‌ای است، بلکه مجموعه‌ای متشکل از انسان‌های متعهد و اندیشه‌ورز است که می‌دانند چگونه توان علمی و فرهنگی خود را در خدمت امنیت و عزت کشور قرار دهند. آموزش نظامی صرف، بدون پشتوانه فرهنگی و اخلاقی، ناقص است. ما باید سربازی تربیت کنیم که علاوه بر قدرت بازو، دارای عمق فکری و باور دینی باشد. چنین نیرویی است که در میدان نبرد، نه فقط به دستور، بلکه با ایمان می‌جنگد.

امیر دریادار دوم شفقت در پایان درباره مرکز آموزش ۰۲ شهید انشائی نزاجا نیز گفت: مرکز آموزش ۰۲ شهید انشایی با بهره‌گیری از نیرو‌های توانمند، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه، توانسته الگویی از تعامل میان آموزش نظامی و فرهنگی ارائه دهد که شایسته تقدیر است و باید این تجربه ارزشمند در دیگر مراکز آموزشی ارتش نیز گسترش یابد.