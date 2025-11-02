امروز: -
نقض ادامه دار آتش بس در غزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱- ۱۶:۳۸
بی‌ثباتی قیمت برنج
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
قطع آب ادارات پر مصرف؛ قانون برای همه یکسان است
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
سربلند مثل غزه
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
نگاتیو‌های دست شیطان
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
خبرهای مرتبط

شهادت بیش از ۲۲ هزار کودک در حملات رژیم صهیونی به غزه

نقض آتش بس در غزه، دوباره زخم‌ها سر باز کرده‌اند

نتانیاهو برای اهداف داخلی، به دنبال از سرگیری جنگ است

سربلند مثل غزه

از زمان آغاز آتش بس غزه روزانه ۱۰ فلسطینی به شهادت رسیدند

روایت دردناک مدیر بیمارستان التحریر از وضعیت پیکر شهدای غزه

برچسب ها: غزه ، نقض آتش بس ، رژیم صهیونیستی
