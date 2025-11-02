پخش زنده
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از طرحهای حوزه راه در شهرستان رزن بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این بازدید، مسائل و مشکلات مربوط به کریدور شمال استان همدان در محدوده سهراهی اصله در شهرستان درگزین تا ورودی شهر دمق مورد بررسی قرار گرفت.
طرح کریدور شمال شامل چهارخطه کردن ۸۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان همدان است که اجرای آن بیش از پانزده سال پیش آغاز شده و هماکنون مسیر روستای پاینده تا شهر دمق در دست اجراست.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید، خواستار تسریع در روند اجرای طرح شد و گفت: اعتبار لازم برای تکمیل بخشی از این مسیر تأمین شده و هیچگونه مانعی برای ادامه عملیات اجرایی وجود ندارد.
سید ابوالحسن مصطفوی همچنین با اشاره به وضعیت مسیر دمق به استان زنجان گفت: این محور یکی از مسیرهای پرتردد و حادثهخیز شهرستان است و ضروری است عملیات اجرایی آن نیز در آینده نزدیک آغاز شود.
سید عبدالله ارجائی معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی هم بر اهمیت تسریع اجرای طرح در توسعه ارتباطی شمال استان همدان تأکید کرد.