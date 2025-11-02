پخش زنده
جانشین فرمانده سپاه فتح استان گفت: هدف از برگزاری این رقابتها، علاوه بر ایجاد نشاط روحی و جسمی، ترویج فرهنگ قهرمانی و پهلوانی در بین اقشار جوان و ورزشکار بسیجی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ برومندزاده افزود: توسعه ورزش در میان جوانان بسیجی، زمینهساز رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی است.
عباسی، رئیس هیأت والیبال بسیج استان، ضمن قدردانی از مشارکت تیمها گفت: در بخش آقایان، ده تیم در این مسابقات حضور داشتند که در پایان سه تیم بهعنوان تیمهای اول تا سوم معرفی شدند و تیم چهارم نیز عنوان تیم اخلاق را کسب کرد.
وی افزود: در بخش بانوان نیز ده تیم از بسیجیان خواهر به رقابت پرداختند.